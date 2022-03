Электронные аналоги сигарет плотно вошли в нашу жизнь, но не заменили обычных, как электронные книги не заменили бумажных. Они, скорее, заняли отдельную нишу якобы менее вредных аналогов, но действительно ли вред, который они наносят здоровью, меньше?

Аббревиатура EVALI, которая все чаще упоминается в связи с вейпами, расшифровывается как e-cigarette or vaping product use associated lung injury — "повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет или вейпа".

Название появилось в 2019 году в США после того как были зафиксированы множественные случаи характерных заболевания легких у молодых людей, в том числе — со смертельным исходом. В марте прошлого года в США зарегистрировано 2800 случаев. Особое беспокойство вызывает то, что клиническая картина может сильно отличаться: от просто дискомфорта при дыхании до острых респираторных расстройств, пневмонита и повреждений альвеол легких с последующим подключением к системе искусственной вентиляции.