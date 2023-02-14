Какие бесплатные проверки на рак и другие заболевания полагаются жителям Латвии

Многие проблемы со здоровьем можно предотвратить, а лечение некоторых болезней значительно облегчить, если регулярно проходить профилактические проверки здоровья. Рассказываем, какие бесплатные проверки полагаются жителям Латвии.

Раз в год — к семейному врачу

Услуги семейных врачей доступны в цене — плата за посещение составляет 2 евро. Раз в год у семейного врача можно провести бесплатный профилактический осмотр, даже если нет жалоб.

Врач оценит состояние здоровья, измерит артериальное давление и пульс, послушает легкие. Также может провести пальпацию живота и лимфатических узлов, оценить состояние щитовидной железы. Выслушает жалобы, ответит на интересующие вопросы и может порекомендовать, на что следует обратить внимание в будущем. При необходимости семейный врач направит на консультацию к специалисту, лабораторные или диагностические исследования и т. п.

Проверить, у какого семейного врача вы зарегистрированы, можно на портале e-veselība. Также на портале есть возможность зарегистрироваться у другого семейного врача, если в его практике еще есть места для новых пациентов. При этом каждый семейный доктор имеет свою территорию работы и может отказать пациенту в "приписке" к практике, если место жительства в эту территорию не попадает.

Узнать, к какому семейному врачу вы можете записаться по месту жительства, можно по информационному телефону Госслужбы здравоохранения: 80001234 или по электронной почте info@vmnvd.gov.lv.

SCORE сердца

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в Латвии, поэтому профилактике этих заболеваний необходимо уделять особое внимание. Люди в возрасте от 40 до 65 лет имеют возможность бесплатно рассчитать риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у семейного врача с помощью метода SCORE.