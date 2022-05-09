На прием к врачам Лаума всегда берет с собой черную папку. В ней собрана история болезни — результаты еженедельных анализов. Ей 26 лет, и у нее аутоиммунное заболевание, поражающее щитовидную железу. Периодически болезнь обостряется, и тогда необходимо идти к эндокринологу. Однако во время последнего обострения попасть к врачу не удалось из-за больших очередей. Delfi объясняет, как пандемия повлияла на очереди к врачам и насколько быстро они движутся.

Бесконечные очереди

Аутоиммунное заболевание Лауме диагностировали в 17 лет, и оно неизлечимо. Когда она достигла совершеннолетия, врачи предложили удалить щитовидную железу. Лаума не согласилась. Не могла смириться с мыслью, что всю оставшуюся жизнь придется "сидеть" на лекарствах. "Сейчас так — я принимаю лекарства на протяжении всего кризиса, затем еще некоторое время, чтобы восстановить гормональный баланс. Потом, если стало лучше, можно прекратить прием лекарств до следующего кризиса", — говорит она.

Кризис пришелся на середину прошлого года. Она записалась на прием к своему нынешнему эндокринологу. Самый ранний возможный визит был через шесть месяцев и, к тому же, платным. В течение первого полугодия семейный врач Лаумы помогал держать ситуацию под контролем, "примерно угадывая, какие лекарства нужны".

Через полгода Лаума пришла к эндокринологу. Доктор сказал: "Вы в порядке. Почему вы не пришли раньше?" В черной папке Лаумы она проверила лишь результаты последних недель. На вопрос, как Лауме поступать в подобной ситуации в будущем, врач четкого ответа не дал. Лаума нашла другого эндокринолога — на этот раз в Университетской клинической больнице им. Страдиня. Визита ждала два месяца, на этот раз он тоже был платным.