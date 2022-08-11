Полисы страхования здоровья: почему мы застряли в 2006 году?

Законодательный лимит для полисов страхования здоровья не повышался уже 18 лет. В 2006 году он составлял 300 латов, а теперь — 426,86 евро. Работодатели пытаются адаптироваться к ситуации и сохранить полисы для своих сотрудников на прежнем уровне, но в сложившихся условиях это нелегко.

Закон о подоходном налоге с населения гласит: "Сумма взносов по страхованию здоровья или от несчастных случаев, не превышающая 10% от брутто-зарплаты в год таксации, но не более 426,86 евро в год, исключается (…) из дохода плательщика, с которого подлежит уплате налог на фонд заработной платы". Что это значит? Это означает, что работодатель имеет право приобрести медицинскую страховку для своих сотрудников на любую сумму, но если цена полиса превышает необлагаемую налогом сумму — 426,86 евро в год — разница облагается налогом, как определено в статье 8 Закона о подоходном налоге с населения. Исключение составляют органы государственной власти и местного самоуправления, где существует предельный размер страховой премии, которая не поднимается до установленной законом суммы. Кстати, 426,86 евро — это эквивалент лимита в 300 латов, который определен в законе с 2006 года; до этого, с момента принятия закона в 1993 году, он составлял 180 латов.

Какова реальная картина? Работники с годовым доходом 4 268 евро, или 355 евро в месяц до вычета налогов, могут получить страховой полис от своего работодателя с учетом лимита в 426,86 евро и без дополнительного налога для компании. Минимальная брутто-зарплата в стране составляет 500 евро, что означает, что даже люди с минимальной зарплатой превышают лимит страхового полиса.

В Латвии средняя зарплата до вычета налогов в 2021 году составляла 1 277 евро в месяц или 15 324 евро в год.

Если бы был установлен только порог в 10% от брутто-зарплаты за налоговый год, компания могла бы приобрести полис страхования здоровья на сумму 1532 евро для своего сотрудника со средней зарплатой, не платя за это никакого дополнительного налога.

Вместо этого предприниматель, который хочет купить полис для своего сотрудника, должен платить подоходный налог с каждого цента сверх 426,86 евро. Поэтому предприниматели вынуждены покупать более дешевые полисы с более ограниченным предложением. Такая ситуация не устраивает ни компании, ни страховщиков.