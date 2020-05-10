ФОТО. 4 мощных упражнения на все тело, которые можно выполнять где угодно

Время карантина стало серьезным испытанием как для спортсменов, так и для людей, которые до этого активно занимались спортом: закрылись тренажерные залы, спортивные клубы и студии, привычный режим тренировок прервался. Но профессиональная фитнес-спортсменка и тренер Катерина Чистова уверена, что выход есть из любой ситуации.

"Специфический профессиональный спорт на данный момент находится на временной вынужденной паузе. Пловцы, например, не могут заменить тренировки в бассейне на плаванье в ванной, так же, как всадник вряд ли сможет улучшать свою верховую езду, используя своих домочадцев.

Но фитнес — это очень гибкий спорт, и всегда можно придумать альтернативу обычным тренировкам в зале, стоит лишь проявить силу воли и изобретательность. Так что люди, которые заботятся о своем здоровье и фигуре, могут оставаться стройными и активными без тренажерных залов и студий.

Если в вашем доме есть лестница, то кардиотренировка может стать не только полезной, но и интересной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katerina Chistova (Chi) (@ifbbpro_katerina_chi) 18 Мар 2020 в 5:43 PDT

Если вы беспокоитесь о том, что натренированные тяжким трудом ягодицы могут потерять свой тонус без тренажерного зала, то поддерживающие тренировки с фитнес-резинкой помогут вам этого избежать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katerina Chistova (Chi) (@ifbbpro_katerina_chi) 22 Апр 2020 в 9:47 PDT

Если у вас есть пара гантелей, бутылки с водой или любые другие утяжелители, то можно тренироваться не только на поддержание формы, но и на прогресс. Вот пример тренировки с гантелями для ног и ягодиц на крыше дома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katerina Chistova (Chi) (@ifbbpro_katerina_chi) 29 Мар 2020 в 1:48 PDT

И наконец комплекс упражнений, для которого не нужно абсолютно ничего, кроме вашего тела. В данных упражнениях в работу включаются руки, плечи, ноги, ягодицы, поясница, спина, грудь и пресс.

Выполняйте все упражнения одно за другим с перерывом в 30 секунд между каждым. После того, как вы выполните все 4 упражнения, отдохните 1,5 минуты и повторите этот круг еще 3 раза.

Итак, 4 мощных упражнения для проработки каждого сантиметра вашего тела.

Планка с поочередным поднятием противоположных ног и рук

Выполняйте 12 поднятий каждой стороной. Дышите ровно, не задерживайте дыхание.

Foto: Privātais arhīvs

Боковая планка с поднятием руки и ноги

Выполняйте 12 поднятий правой руки и ноги, затем переходите на другую сторону и выполняйте 12 поднятий левой руки и ноги.

Удерживайте бедра на одной линии с телом, не опускайте их!

Foto: Privātais arhīvs

Обратная планка с поднятием ног

Примите исходное положение и поднимайте правую и левую ногу поочередно. По 12 повторений каждой ногой.

Следите за тем, чтобы не опускался таз.

Foto: Privātais arhīvs

Планка с поочередный подтягиванием колен

Подтягивайте колени по очереди, по 12 раз каждой ногой. Во время подтягивания колена делайте хороший выдох. Пусть пресс горит!

Foto: Privātais arhīvs

Если после этой тренировки ваше тело дрожит и не слушается, поздравляем — все прошло успешно.

Тренируйтесь и оставайтесь активными, несмотря на обстоятельства!".