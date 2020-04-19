Как перестать беспокоиться о том, что из карантина вам будет сложно выйти в дверь

Карантин. Работа из дома, переполненный едой холодильник, активности ноль. Скука, торговые центры и места досуга закрыты, единственное развлечение — телевизор и чипсы. По вечерам вино и сыр. Как себя уговорить лишний раз не подойти к холодильнику? Как позже "выйти из карантина" в прямом смысле, если есть риск не пролезть в дверь? DELFI Woman разбирается вместе с профессиональной фитнес-спортсменкой и тренером Катериной Чистовой.

Постоянные набеги на холодильник

Да, исходя из текущей ситуации, мы вынуждены закупать больше продуктов, чем обычно, и холодильник действительно может быть переполнен, как и все шкафчики на кухне. Но вопрос в том, чем мы заполняем их?

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Подойдите к закупке продуктов более осознанно и ответственно. Ведь если в вашем холодильнике вместо колбас, сыров и мороженого будут овощи, мясо и рыба, творог и яйца, то будете ли вы постоянно открывать заветную дверь, чтобы что-то отправить в рот?

А к фильму вместо чипсов можно взять ягод и фруктов, или приготовить полезное овсяное печенье, разве нет?

Вы сами выбираете, что будет в вашем холодильнике, а позднее в желудке. Чтобы оставаться в форме, вовсе не нужно голодать, а лишь грамотно выбирать.

Никакой физической активности. Почему?

Мало места? Физическая активность возможна и на 2-х квадратных метрах. Нужно просто немного желания и фантазии.

Нет инвентаря? Тренироваться дома можно и без инвентаря вовсе, а если у вас есть пяти литровая бутылка воды, то это вообще практически безграничные возможности!

Может нет времени? Даже если в вашем плотном карантинном графике найдется 20-30 минут на тренировку, то уже совсем скоро вы заметите потрясающий эффект и на теле и на настроении.

Все отвлекают? Практикуйте тренировки на лестничной клетке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katerina Chistova (Chi) (@ifbbpro_katerina_chi) 18 Мар 2020 в 5:43 PDT

Невероятно энергозатратно, расход калорий потрясающий и никто не отвлекает. Только любимая музыка в наушниках и вы наедине со своими мыслями.

Скука и убивание времени по схеме "соцсети + шоколад"

Почему не провести свободное время, которого мы так сильно жаждали, с пользой? Ответьте себе прямо. Что вам мешает?

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Что вам мешает взять и прочесть книгу, связать носки, нарисовать портрет, пройти онлайн курс по йоге/вокалу/вышиванию крестиком? Что мешает вам выучить наконец итальянский, или французский? Ведь если вы этого не делали из-за недостатка времени, сейчас оно есть, и много.

Сегодня я призываю вас посмотреть на себя более строго и объективно. Мы привыкли себя жалеть, и это естественно, такова наша природа. Нам всегда "тяжело", всегда "что-то мешает", всегда "некогда".

Давайте сегодня посмотрим на все иначе, чем мы привыкли. Осознайте, что вы не жертва обстоятельств, а хозяин своей собственной жизни.

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Вы сами делаете выбор, съесть вам "Сникерс" или банан.

Только вы решаете, сесть на диван перед телевизором или потренироваться.

Это вы своей же рукой часами листаете ленту соцсетей вместо того, чтобы прочесть книгу, которую так давно хотели прочесть.

Поверьте, карантин закончится совсем скоро, а осадок от таких маленьких невыполненных желаний, как прочтение книги, останется.

Просто каждый день делайте выбор в свою пользу!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katerina Chistova (Chi) (@ifbbpro_katerina_chi) 31 Мар 2020 в 3:22 PDT

Как вы построите свой завтрашний день? Что будет в вашей продуктовой магазине в следующий поход в супермаркет? Поверьте, отношения с едой напрямую зависят от отношений с самим собой. И если начать уважать и беречь себя, если относиться к себе с заботой, то не придется беспокоиться о том, что из карантина будет сложно выйти в дверь.

Помните, что вы гораздо сильнее, чем думаете, и достойны всего самого лучшего!