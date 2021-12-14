Государственный совет по иммунизации дал "зеленый свет" вакцинации детей 5-11 лет от Covid-19. Предполагается, что она может начаться в конце декабря или начале января. "Мы хотели бы, чтобы в приоритетном порядке были вакцинированы дети, страдающие хроническими заболеваниями, и вместе с тем продолжала проводиться вакцинация взрослого населения и сениоров", — говорит врач Детской клинической университетской больницы. Она рассказала нам о том, что для детей более рискованно — привиться или переболеть "ковидом".

"Существуют обоснованные предположения, что мы не сможем ограничить распространение инфекции с помощью вакцинации только взрослых и сениоров, — говорит педиатр и глава Клиники детских болезней Даце Гардовска. — В целом в Латвии среди всех заболевших — более 17 тысяч детей в возрасте до девяти лет и 27 739 детей и подростков в возрасте от 10 до 19 лет. Примерно 18% заразившихся и считающихся заболевшими Covid-19 — дети". Вакцинация важна как для общества в целом, так и для самого ребенка, полагает врач. Несмотря на то, что многие считают, что дети переболевают Covid-19 легко и даже бессимптомно, врачи не могут предугадать, кому из них повезет, а кому — нет.

Вакцинация очень важна для общества потому, что дети младше пяти лет не могут сделать прививку, но и у них есть риск тяжело заболеть Covid-19. Гардовска подтверждает, что в больницу с этой инфекцией попадали даже младенцы. "Чем больше вакцинированных, тем меньше шансов у инфекции распространяться", — говорит врач.