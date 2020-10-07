Коронавирус, простуда или грипп: разница в ощущениях при заболевании
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Специалисты рассказали об основной разнице в ощущениях, испытываемых людьми при заболевании ковидом, простудой или гриппом. Подробнее рассказывает портал MedikForum.

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Сегодня любое недомогание может восприниматься как коронавирус, но, помимо него, вокруг полно других инфекций, не говоря об аллергическом рините — он тоже может проявляться симптомами, похожими на ковид и простуду. Как же все-таки отличить данные заболевания?

Исследователи из Университета Южной Каролины (США) отмечают, что разница в ощущениях при возникновении этих болезней все же есть. Они рекомендуют обращать внимание на некоторые маркеры в состоянии организма.

Коронавирус

При заражении им наблюдается определенный порядок симптоматики: лихорадка, за которой следует кашель.

Грипп

При сезонном гриппе у людей обычно возникает кашель, предшествующий повышению температуры.

Простуда

Ее типичное начало — ощущение першения, дискомфорта в горле.

Аллергия

Ее проявления — зуд, раздражение в глазах, чихание, насморк и назальные выделения, проявляемые сразу.

Короче говоря, первый симптом каждой болезни будет выглядеть следующим образом:

В свою очередь, специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) называют следующие основные различия в появлении симптомов коронавирусной инфекции и гриппа. "Симптомы Covid-19 могут проявиться дольше, чем симптомы гриппа — до пяти дней и более после заражения. Симптомы гриппа обычно проявляются на протяжении четырех дней после заражения", — поделились эксперты.

Особенности проявления симптомов. Ученые из Южной Калифорнии отмечают, что люди могут не иметь характерных симптомов инфекций, при этом могут распространять болезнь. "Не у всех заразившихся коронавирусом развивается лихорадка. Некоторые больные гриппом могут не кашлять. В этом случае подсказкой может служить продолжительность проявления симптомов", — говорят исследователи.

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DELFI Woman

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DELFI Woman

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