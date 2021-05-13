Компьютеры с телефонами и раньше приводили к нездоровому перенапряжению глаз, а из-за года пандемии, когда многие были вынуждены учиться и работать удаленно, ситуация ухудшилась еще больше. Все больше людей стали страдать синдромом сухого глаза и близорукостью. DELFI поговорил об этом с оптометристом Кристиной Детковой и офтальмологом Солвейгой Чивлякой и выяснил, как можно решить эту проблему.

Сухой глаз = ангина

Помимо сухих глаз и миопии, этот год выявил и другую серьезную проблему. Доктор Чивляка заметила, что после того, когда начались ограничения, люди боялись Covid-19 и не обращались к глазным врачам. В результате к ней стали обращаться люди с запущенными случаями. В основном это пожилые люди с глаукомой или возрастной дегенерацией макулы, когда при определенной форме этой болезни необходимо делать срочные инъекции. И если лечение задерживается, то дальнейший результат будет только хуже. Солвейга отмечает, что сейчас люди уже не так боятся, но последствия уже есть, и такие запущенные случаи наблюдаются и у других специалистов.

"Статистики пока нет, но ко мне приходит все больше людей с жалобами на то, что у них ухудшилось зрение именно из-за ковидного года, — говорит Солвейга, — когда пришлось больше работать у компьютера. И так у всех глазных врачей. Люди жалуются на слезоточивость, резь в глазах, усталость. Много жалоб на сухость в глазах, и 80% людей с таким синдромом — это пользователи компьютеров. Мои коллеги отмечают, что люди стали больше обращаться за очками, и особенно часто миопия встречается у подростков и молодых людей, которые и без школьных занятий проводят свое свободное время в чатах".

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