Тревожные сигналы, которые свидетельствуют о том, что вы пьете слишком много алкоголя

Пандемия Covid-19 вызвала как минимум одну нездоровую тенденцию — люди за счет горячительных напитков стали чаще снимать стресс, а кто-то вносить хоть какое-то разнообразие в свои карантинные будни. Поскольку не всегда легко заметить начинающуюся алкогольную зависимость у самого себя, предлагаем список признаков, при наличии которых вам определенно стоит остановиться или обратиться за профессиональной помощью.

"Люди, не оценивая всех рисков, могут не заметить, как алкоголь становится частью их повседневной жизни, со всеми последствиями", — отметила в одном из прежних разговоров с DELFI нарколог Илзе Максима. По ее словам, люди также могут использовать алкоголь, чтобы скорее уснуть, повлиять на аппетит или улучшить настроение, и такое поведение уже очень опасно. Специалист призывает людей тщательно оценивать также свои факторы риска — наследственность, увлечение родственников алкоголем.

Важно не пропустить начало возникновения зависимости — если вы заметили тревожные сигналы и предприняли соответствующие ограничительные меры, то у вас есть все шансы взять ситуацию под контроль.

Итак, будьте осторожны, если один или сразу несколько упомянутых далее признаков касается вас.

Вы непрерывно думаете об алкоголе



Признайтесь себе, думаете ли вы о том, когда сможете выпить в следующий раз? Занимают ли вас эти мысли не только в предвкушении вечеринки, а даже во время работы или семейного досуга? Людей, у которых здоровые отношения с алкоголем, все это не волнуется и не занимает мыслительный процесс.

Не удается справиться с повседневными обязанностями

Переделать все дела по работе, по дому, уделить всем членам семьи внимание... А ведь в повседневную жизнь ворвалась пандемия и многие привычные вещи перевернула с ног на голову. Поэтому вполне нормально, что порой вы забываете что-то сделать или у вас просто не хватает на это сил. Но если у вас всегда есть время и силы выпить, то вполне вероятно, что есть повод для беспокойства.