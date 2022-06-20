Для Айнара Росниса и его сына Кристера это был обычный визит в банк. Необходимо было разблокировать калькулятор кодов после введения неверного пароля. Кристеру 22 года и у него психическое расстройство. Есть вещи, которые он делает сам, но в чем-то нужна и поддержка. Например, при использовании калькулятора кодов ему нужна помощь.

Этот аргумент, а также факт, что молодой человек не все может озвучить, послужили причиной отказа разблокировать калькулятор кодов, пока для Кристера не будет назначен опекун.

Родители считают, что их сын подвергся публичному унижению и дискриминации по признаку инвалидности. Банк, в свою очередь, указывает на подозрительную ситуацию, когда по закону не было ясности с безопасностью клиента. Каковы права и возможности банка указать на подозрительную ситуацию или отказать в обслуживании, и входит ли в его компетенцию назначение опекуна? Единственный ли это вариант в подобных случаях?

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