Что ты капризничаешь? Домогательства и дискриминация - женские истории о работе

"Что я буду кому-то об этом рассказывать, меня все равно не услышат!" — к сожалению, эта мысль приходила в голову многим женщинам, столкнувшимся с несправедливостью на рабочем месте. Идет ли речь о коллеге, который плохо себя ведет, или о разнице в оплате труда, которую не замечает начальник - это не редкость.

Четыре женщины поделились с эстонским порталом DELFI своими историями.

"Ты же этого не стоишь!"

Ингрид (33): "Я очень хорошо помню, как несколько лет назад, впервые в жизни, я пошла просить повышения зарплаты, потому что работы стало так много, что границы между личной жизнью и работой почти не существовало. Я очень нервничала и сто раз прорепетировала дома, как я должна говорить с начальником об этом. Я думала, что мне повысят зарплату, потому что, очевидно, я спокойно воспринимала возросшую нагрузку. Для меня было большим сюрпризом, когда я закончила свое "выступление" и начальник сказал: "Ты этого не стоишь!". Ему казалось, что если мои рабочие дни затягиваются допоздна и я часто работаю из дома, значит, у меня проблемы с распределением временем.

Излишне говорить, что через неделю я подала заявление об уходе и перешла в другую компанию, которая ценит своих сотрудников. За два года моя зарплата выросла в три раза, причем без моих просьб. В других местах трава зеленее!".