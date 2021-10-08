Низкие темпы вакцинации и появление новых форм вируса Covid-19 не дают надежд на скорое возвращение к нормальной жизни. Если верить правительству, школы — наш последний бастион, и детей отправят на удаленку в самом крайнем случае. Однако и нынешнее возвращение к очной форме обучения вскрыло целый пласт проблем, возникших из-за дистанционного образования. И это не только отставание от программы, но и трудности с "обратной адаптацией".

По данным Международной организации экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD), латвийские школьники дольше всех в Европе находились на удаленке. В период с 1 января 2020 года до 20 мая 2021 года начальные школы Латвии были полностью закрытыми в течение 67 дней, основные школы — в течение 74 дней, средние школы — 105 дней. Из-за этого в прошлом учебном году латвийские школьники провели за партами около 600 часов вместо положенных 800.

Последствия не заставили себя ждать.

Как школьники заново адаптируются к стандартной форме обучения после долгой "удаленки", рассказали директора школ, родители, школьные психологи и, конечно, сами дети.

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