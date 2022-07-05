Игорь потерял жену, Андрис — дочь. Как снизить риск врачебной ошибки при родах?
Foto: No privātā arhīva/ Kārlis Dambrāns, DELFI

Петра прожила на этом свете один день. При рождении девочка не дышала из-за обвитой вокруг шеи пуповины. Петра задыхалась в утробе матери 43 минуты по вине небрежной работы акушерки Рижского родильного дома. Так 16 февраля 2019 года стал днем рождения Петры, а 17 февраля — днем смерти. 

Бригита Бензе, мать четверых детей, умерла от кровотечения при домашних родах в Елгаве 31 июля 2020 года. Новорожденный не дышал при рождении, но его удалось оживить. Скоро Хенрику исполнится два года. Полиция самоуправления все еще ведет расследование, в течение двух лет дело не дошло до суда.  

Отец Петры Андрис Петров и муж Бригиты Игорь Бензе вспоминают трагический опыт и предлагают ряд идей, как улучшить процесс родовспоможения в Латвии. За прошлый год умерло 112 новорожденных и шесть рожениц. Для сравнения: это целый автобус, битком набитый людьми — стоящими и сидящими. Что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию? 

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