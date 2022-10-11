Как за 10 лет купить две квартиры и машину без кредита. Опыт экономной жизни Анитры Тоомас

Журналист-эколог Анитра Тоома — настоящий специалист в вопросах экономии. Как ей удалось купить две квартиры и машину за десять лет без банковских кредитов?

Анитра Тоома — журналист-эколог, она уже много лет рассказывает о том, как жить более экологично. Сейчас Анитра работает в муниципальном предприятии Rīgas meži, руководит образовательными проектами, рассказывает детям и взрослым о лесах, парках и видах деревьев в проекте "Зеленый класс", а также является уникальным примером того, как много можно сэкономить.

"У меня никогда не было много денег, — говорит Анитра. — Но появляется огромная тревога, если на счету денег нет. Раньше было желание иметь на счету 100 латов - когда у вас маленькие дети и нет работы, это большое достижение. Я брала небольшие кредиты и поняла, как мне не нравится брать взаймы и переплачивать, переживать о том, будет ли у меня работа и доживу ли я до конца месяца. Тогда я решила, что надо копить на то, что я хочу".

Не нужны ни золото, ни бриллианты

На что удалось накопить в первую очередь?

Сначала я начала копить на старость. Но потом Россия впервые вторглась в Украину в 2014 году, и я ужасно испугалась. Подумала, а если они придут и в Латвию, что дальше? Я начала думать о том, что хочу купить на сэкономленные деньги. Мне было, где жить, и я решила, что нужна новая машина. Я журналистка, мне надо много ездить. Мужчины говорили: "Зачем тебе новая машина? Как только ты выезжаешь из автосалона, она теряет свою ценность". Но я знала: мне не нужно ни золота, ни бриллиантов, я хочу новую машину. И купила ее - она стала моим любимым помощником на протяжении многих лет. Я до сих пор на ней езжу, в ней ничего не сломалось, а расход дизельного топлива — 4,5 литра на 100 километров.