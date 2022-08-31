Сидя, стоя или лежа: в каком положении эффективнее работать за компьютером

Перед компьютером можно не только сидеть, но и стоять, ходить и даже лежать. Обычно выбор положения для работы оценивается с точки зрения пользы для здоровья. Но какая поза дает больше преимуществ в плане продуктивности? И для каких задач больше подходит?

Работа сидя — для концентрации

Универсальная поза для неторопливой работы, требующей порядка и сосредоточенности. Одна проблема: если сидеть долго (а обычно мы делаем именно так), в организме повышается уровень гормона стресса кортизола, который создает дополнительное напряжение. Но есть и хорошая новость: решить эту проблему довольно легко — просто перестаньте пытаться сидеть правильно. Не надо держать спину прямо и плечи расправленными. Усилия, которые мы для этого прилагаем, только увеличивают рабочую нагрузку.

С физиологической точки зрения, оптимальное положение тела — это сбалансированная поза, которая удобна, стабильна и позволяет максимально долго не перенапрягать отдельные группы мышц и суставы. Обычно мы интуитивно выбираем ту осанку, в которой нагрузка на мышцы меньше. Позвоночник человека от природы имеет S-образную форму: изгиб внутрь — в поясничном отделе, изгиб наружу — в грудном отделе, еще один изгиб внутрь — в шейном отделе. Поэтому немного сутулиться для нас естественно. Но надо иметь в виду: долгое пребывание в любой сидячей позе, может привести к перенапряжению определенных мышц. Поэтому — чаще меняйте положение. Или используйте подвижные стулья типа Headstand от QED Design. Чтобы усидеть на них, нужно постоянно балансировать, то есть задействовать мышцы спины и ног, что усиливает приток богатой кислородом крови к мозгу, а значит стимулирует умственную активность.