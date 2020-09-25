Янис Гедушевс уехал из Латвии сразу же после окончания средней школы в 2010 году — решил поучиться за границей. Сначала судьба закинула его в Нидерланды, а потом в Швецию. Вернуться домой Яниса мотивировал не патриотизм, а любовь. Сейчас молодой человек уверен, что Латвия, как и США, является страной возможностей — если ты что-то делаешь, то у тебя все есть, а если не делаешь, то ничего. Главное — не бояться рисковать.

Инженер окружающей среды

"Страну для учебы я выбрал случайно — на выставке Skola 2010 подал заявку, выбрав программу по брошюрке. Записался на инженера окружающей среды, не задумываясь до конца, на что я подал заявку. Меня заинтересовала эта специальность, а в Латвии такой программы не было. Здесь же я подал документы в Латвийский университет на факультет биологии. И так вышло, что в наш университет меня не взяли, но зато пригласили в три университета в Нидерландах. И я решил поехать учиться в университет города Бреда. Воспринимал это как приключение, ведь я ничего не знал об этой стране. Учебная программа показалась мне хорошей, да и денег я успел накопить для учебы. Поехал в Нидерланды на удачу — как будет, так будет".

В Нидерландах Янис прожил четыре года. Первый год был довольно трудным, как и для всех студентов. В отличие от Латвии, где можно было лишь концентрироваться на учебе и не думать о быте и оплате счетов, там приходилось параллельно работать, чтобы выжить. Поначалу Янис чистил домики бунгало, а затем один из друзей предложил ему работать помощником повара. В конце концов он дослужился до повара. При этом у молодого человека было довольно много учебной практики. Он работал над изготовлением новой биопластмассы для упаковки, а также над развитием водных очистных систем на фабрике Mars. Янис успел пройти практику в техническом университете в Делфте и побывать во Франции по обмену. Тяжелых моментов было много, но по дому он не скучал — Янису нравилось чувство свободы и необходимость нести ответственность за свою жизнь.

"В университете царила интернациональная атмосфера. Я подружился со многими людьми из разных стран. С английским у меня не было проблем, поскольку в средней школе он у меня шел очень хорошо. А с поступлением в университет у меня вообще не было сложностей — они почему-то не просили тест TOEFL — зачем нужен такой дорогой тест, если можно попросить рекомендательные письма от учителей. Ведь так и так ты там не сможешь учиться, если не знаешь английского, вот и все. По сравнению с Латвией образование там, конечно, намного качественнее. Помимо академиков в университетах преподают специалисты из индустрии. Там совершенно другой подход — они готовят к жизни и к применению полученных знаний на практике. Поэтому бакалавр в Голландии — это полноценное образование, а не так, как в Латвии, где все требуют степень магистра. Ведь в магистры там идут те, кто хочет строить академическую карьеру".