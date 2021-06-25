Сделки в приграничных кустах. Как налажен бизнес нелегальных перевозок домашних животных?

Ограничения пандемии подняли спрос на домашних животных настолько, что латвийские приюты и заводчики оказались неспособны обеспечить щенками и котятами всех желающих. На помощь приходят заводчики из России, Беларуси и Украины. Там и цены ниже, и выбор редких пород шире. Единственная проблема, как в условиях пандемии перевезти животное через границу и легализовать в Латвии. Не всегда услуги перевозчиков оказываются в рамках закона. Портал Delfi узнавал, как выглядит эта проблема с точки зрения специалистов.

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В информационном пространстве Латвии все чаще появляются новости о незаконном импорте животных из-за рубежа. Компетентные службы сообщают о перевозимых в антисанитарных условиях собаках и котах и призывают жителей не пользоваться нелицензированными услугами транспортировки.

Без прививки от бешенства пересекать границу запрещено

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) рассказала о возможных нарушениях, связанных с ввозом собак из Беларуси и России. При контроле партий домашних животных на границе представители Продовольственно-ветеринарной службы обнаружили поддельные сопроводительные документы, а также выявили у ввозимых собак недопустимо низкий уровень антител к вирусу бешенства.

По закону в Евросоюз могут ввозиться только вакцинированные от бешенства животные. Пересекать границу животное может только после достижения им возраста 12 недель, а также при условии, что со дня последней вакцинации прошло не менее 21 дня. Для проверки соблюдения этих требований на границе PVD произвольно выбрала собак, перевозимых из Беларуси, и взяла у животных образцы крови. Лабораторные тесты показали, что в трех из пяти образцов уровень антител к вирусу бешенства — недопустимо низкий. Эти животные предназначались для покупателей из Германии, Польши и Бельгии.

Во время тех же проверок на границе у инспекторов PVD появились сомнения в подлинности ветеринарных сертификатов, выданных в России. Подозрения инспекторов подтвердились — шесть из семи справок оказались фальшивками. Животным с поддельными документами было отказано во въезде в Евросоюз.

Найти легальных перевозчиков — задача не из легких

Чтобы официально привезти животное из-за рубежа, необходимо либо отправиться за ним самостоятельно, либо обратиться к легальному сертифицированному перевозчику, который зарегистрировал свою деятельность и имеет разрешение на некоммерческое перемещение домашних животных (собак, кошек, хорьков) из третьих стран в Латвию. Регистр официальных перевозчиков домашних животных доступен на сайте Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) — здесь.

В интернете можно найти и немало предложений по транспортировке животных, но тут трудно разобраться, лицензирована ли услуга. Портал Delfi попытался связаться с перевозчиками, предлагавшими свои услуги в интернете, чтобы выяснить условия и стоимость услуги по доставке щенка из России. Многие перевозчики сразу отказывали — они готовы работать только в пределах Евросоюза, другие же сначала соглашались, но по телефону говорили неохотно и обтекаемо, как будто чего-то опасались — возможно, на фоне участившихся проверок PVD и VID. Договориться с конкретным перевозчиком и выяснить цену услуги так и не удалось. Известно, что нелегальным извозом чаще занимаются не местные жители, а граждане сопредельных государств, которые имеют вид на жительство в Европе.

Как правило, у самих заводчиков породистых животных уже есть контакты перевозчиков, с которыми они сотрудничают. Некоторые из них прибегают к услугам знакомых дальнобойщиков, которые, выдавая щенков за собственность, перевозят их через границу. Несмотря на отсутствие гарантий в таком варианте перевозки, спрос на подобные услуги есть.

Одновременно слезные истории покупателей, пострадавших от недобросовестных перевозчиков, появляются в интернет-сообществах с завидной регулярностью. Одни получают совершенно обессиленных питомцев с набором "побочек", другие сетуют на постоянный перенос даты поездки или неожиданный отказ в услуге.

Легальная перевозка — сложный процесс, поскольку надо обладать специальными навыками, разбираться в особенностях животных и оформлении бумаг. К тому же такая доставка обходится в два раза дороже, чем у нелегалов. Но речь идет не о цене самой услуги, а об оформлении документов (сертификат, таможенная декларация) и оплате налогов. Например, надо перечислить государству НДС от стоимости животного.

Ветеринары призывают "не покупать животных в кустах"

Обеспокоено сложившейся ситуацией и Общество ветеринарных врачей Латвии, которое выявило рост числа людей, сознательно нарушающих закон и сотрудничающих с нелегальными перекупщиками и импортерами животных. Чтобы защитить людей от покупки больных и маловозрастных щенков, Общество призывает потенциальных покупателей действовать ответственно и выбирать в качестве места для покупки щенков ветеринарную клинику, а не "придорожные кусты на границе с Россией".

Ветеринары обращают внимание, что контрабандисты провозят через границу почти новорожденных щенков, а затем пытаются продать, выдавая за рожденных в Латвии. К сожалению, ветеринары в основном выявляют такие мошенничества слишком поздно — когда новоиспеченный владелец животного вынужден обращаться за неотложной помощью, чтобы спасти его хрупкую жизнь заболевшего щенка.

Foto: LETA

"В связи с пандемией рынок породистых животных, что называется "трещит по швам". Животные продаются очень активно. Соответственно взлетели и цены, — рассказывает ветеринарный врач и руководитель приюта для животных в Даугавпилсе Оксана Бондарь. — Значительно вырос спрос даже на беспородных животных, не говоря уже о породистых. На этой ситуации обогатились все заводчики породистых животных. Дошло до того, что некоторые заводчики продают даже неродившихся щенков. То есть к резервации предлагаются животные, еще находящиеся в утробе".

Портал Delfi попросил Оксану Бондарь подробнее рассказать о проблеме.

Что, по-вашему, повлияло на рост спроса?

Не секрет, что пандемия кардинально изменила образ жизни людей. В первую очередь это коснулось тех, кто много путешествовал и тратил на отдых значительные суммы. Теперь, когда для многих стало невозможным свободно выезжать за границу, появилась масса свободного времени и средств, чтобы реализовать давнюю мечту или скрасить одиночество — завести домашнего питомца.

Стало ли в связи с пандемией сложнее приобрести животное из-за рубежа?

Привезти животное из-за границы несложно — для этого достаточно договориться с перевозчиком и оплатить услуги транспортировки. Существует ряд легальных, официально зарегистрированных, перевозчиков, готовых в этом помочь. К сожалению, даже это не всегда гарантирует, что питомец приедет к вам живым и здоровым, ведь иногда и легальные перевозчики транспортируют животных в ужасных условиях. По своему опыту могу сказать, что чаще всего подобное случается с российским перевозчикам, которые транспортируют животных в Европу. Также есть рынок нелегальных перевозчиков, которые перевозят кошек и собак, выдавая их за своих питомцев — такие могут доставить одну-две собаки за один раз.

Для недобросовестного перевозчика его бизнес — исключительно вопрос денег. Покупатель всегда платит заранее, поэтому транспортировщика не слишком волнует, в каком состоянии животное приедет к заказчику и согласится ли он такое животное принять. В один автобус могут "упаковать" до двадцати собак, которых не выпускают из клетки по трое-четверо суток. Все это время животное находится в собственных испражнениях, поскольку его чаще всего не выводят на улицу в течение всего пути.

С какими последствиями подобной транспортировки приходится сталкиваться?

Недавно мне пришлось выезжать на границу оказывать ветеринарную помощь собаке, приехавшей из России в одном из таких автобусов. Животное находилось в тяжелом состоянии — ему необходимо было срочно поставить капельницу. Еще одна собака, ехавшая в этом же автобусе, уже скончалась. Латвийские таможенники, видя в каком состоянии находятся перевозимые животные, не пропустили автобус через границу и вызывали ветеринарного врача для оказания срочной помощи. Собакам была оказана первая медицинская помощь, чтобы, вернувшись в Россию, они смогли дотянуть до ближайшей ветеринарной клиники. У нас в Европе очень строгие правила ввоза животных и контроль за их соблюдением.

А какова ситуация в соседних странах?

Сложно сказать. Знаю, что в России часто подделывают паспорта, чтобы завысить животным возраст и пораньше отправить покупателю. Например, по закону щенка можно транспортировать только с четырех месяцев, но этот возраст в поддельном паспорте могут приписать уже двухмесячному щенку и перевезти через границу. Подобные ситуации характерны для перевозчиков из России, Белоруссии и Украины.

Часто ли в вашу клинику привозят животных, нелегально привезенных из-за рубежа?

Нечасто, но случается. Бывали случаи, когда у собак из Литвы даже не было документов и чипа.

Какие проблемы со здоровьем характерны для этих животных? Сколько может стоить их лечение?

Самое распространенное заболевание, среди таких животных — парвовирус. Одна зараженная собака может заразить всех остальных в автобусе. Особенно, если условия перевозки не соответствуют установленным законодательством. Для этого вируса характерны такие симптомы, как рвота, диарея, высокая температура. На лечение заразившегося животного в Даугавпилсе может уйти от 200 до 300 евро, а в Риге до 500…

Так что, к сожалению, покупка животных за границей зачастую оборачивается приобретением "кота в мешке". Но нужно понимать, что проблемы со здоровьем могут быть у любого животного, даже купленного в питомнике и имеющего все необходимые документы.