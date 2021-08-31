Джеронимо не спасли: британские власти усыпили альпаку, несмотря на тысячи просьб о помиловании

Альпаку Джеронимо, чьи тесты дважды показали положительный результат на туберкулез крупного рогатого скота, все-таки усыпили, несмотря на продолжительную борьбу ее хозяйки за спасение животного и петицию, под которой подписались более сотни тысяч британцев.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Во вторник сотрудники департамента продовольствия, окружающей среды и сельских районов приехали на ферму в Викваре, недалеко от Бристоля, и увели Джеронимо.

Сотрудники департамента в защитных синих костюмах и масках прибыли на ферму в сопровождении полиции.

После того, как Джеронимо вывели из стойла и погрузили в трейлер, который затем уехал под конвоем полиции, представитель департамента подтвердил протестующим и журналистам, что судебный ордер на умерщвление альпаки был исполнен.

"Мне абсолютно противно это правительство. Это варварские действия. Это позор", — сказала хозяйка Джеронимо Хелен Макдональд, добавив, что она не получала предупреждения, что сотрудники департамента приедут за альпакой сегодня.

"Теперь я понимаю, почему всю прошлую неделю мне говорили, что сотрудники, занимающиеся этим вопросом, в отпуске. Фактически все время они просто планировали убить Джеронимо. Это еще одна ужасающая демонстрация недобросовестности и двуличия со стороны госсекретаря и всех в департаменте", — сказала она.

Хелен Макдональд несколько раз оспаривала результаты анализов и подала несколько исков в Высокий суд, чтобы спасти питомца, указывая на то, что Джеронимо обитает на ее ферме без контакта с другими животными и не представляет ни для кого угрозы.

Она считает, что власти Великобритании действовали недобросовестно и проигнорировало ее постоянные призывы к конструктивному диалогу.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Защитники Джеронимо разбили лагерь на ферме Хелен Макдональд, чтобы попытаться помешать забрать альпаку.

Некоторые пытались уговорить полицейских и сотрудников департамента оставить животное в покое, а одна женщина даже была ненадолго задержана после того, как облила полицейских из водяного пистолета, но в итоге ее отпустили.

Хелен Макдональд считает, что Джеронимо был совершенно здоров и не являлся носителем туберкулеза, который он, по версии департамента окружающей среды, подхватил в Новой Зеландии, откуда его и привезли в Великобританию.

Макдональд будет требовать провести вскрытие питомца.

"Если правительство не пойдет мне в этом навстречу, я буду уверена в том, что они сфабриковали результаты тестов на туберкулез", — сказала она.

На Даунинг-стрит выразили сочувствие Хелен Макдональд, а официальный представитель премьер-министра сказал: "Очевидно, что очень неприятно терять питомцев из-за туберкулеза, но фермерам, к сожалению, приходится сталкиваться с подобными ситуациями".

Главный ветеринарный врач Великобритании Кристин Миддлмисс также выразила сочувствие и назвала ситуацию ужасно печальной, но заявила, что властям приходится следовать советам ученых и усыплять животных с положительным результатом на туберкулез, чтобы свести к минимуму его распространение в стране.

"Это важно не только для нашего фермерского хозяйства и сельских сообществ, но также необходимо для предотвращения роста числа случаев заболевания туберкулезом среди людей. Никто не хочет убивать инфицированных животных, но не всегда этого можно избежать", — сказала она.

Как развивалось дело Джеронимо

Хелен Макдональд привезла Джеронимо в Англию из Новой Зеландии в августе 2017 года.

Анализы альпаки на туберкулез дважды дали положительный результат в августе и ноябре того же года.

После получения данных анализов его изолировали от остального стада на ферме в Викваре.

В июле 2018 года правительство подало иск о вынесении судебного постановления по его умерщвлению.

Джеронимо получил отсрочку исполнения приговора с крайним сроком до конца августа 2018 года.

Хелен Макдональд потребовала судебного пересмотра, требуя новых доказательств того, что животное действительно больно, что озаменовало начало серии длительных судебных тяжб.

В ноябре 2018 года Макдональд выигрывает право на пересмотр дела в Высоком суде Лондона.

Слушания начинаются в марте 2019 года. Макдональд утверждает, что правительственные эксперты полагались на "ошибочные научные данные".

Дело прекращено в июле 2019 года, решение принято не в пользу Джеронимо

Хелен Макдональд подает апелляцию, на время суда издается приказ о неприкосновенности Джеронимо на время рассмотрения заявления.

Апелляционное слушание назначено на 29 июля 2021 года.

Дело снова прекращено. Судья соглашается отложить усыпление животного до 5 августа, затем отсрочка продлена до 4 сентября.