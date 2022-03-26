В США умер Путин. Но не Владимир, а тигр
Foto: Sputnik/Scanpix

В США 12-летний амурский тигр по кличке Путин в Миннесотском зоопарке внезапно умер во время медицинской процедуры, сообщает эстонский портал rus.Delfi.ee со ссылкой на CBS Minnesota.

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По данным Миннесотского зоопарка, у тигра-самца во время процедуры произошла сердечная недостаточность. "Несмотря на экстренные усилия ветеринаров, специалистов и работников зоопарка, он не выжил", — говорится в сообщении зоопарка.

Процедура представляла собой профилактическую проверку здоровья, которая включала взятие образцов для помощи в разведении. В зоопарке говорят, что разведение и сбор образцов имеют решающее значение для видов, находящихся под угрозой исчезновения, таких как амурский тигр.

Тигр родился в Чехии и получил имя Путин. Он прожил в зоопарке Дании шесть лет, прежде чем переехал в Миннесоту в 2015 году.

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