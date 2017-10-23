Сопредседатель национального объединения VL-ТБ/ДННЛ Гайдис Берзиньш выразил уверенность, что большинство общества понимает ситуацию. По его словам, он получал вопросы от людей, которые отдали детей в русские школы, а позже столкнулись с проблемами в вузах.

Берзиньш считает, что в протестах против перевода школ на латышский язык принимают участие политически активные люди. По его мнению, некоторые хотят использовать эту политическую нишу, предоставляя части общества неправдивую информацию.

Партия "Единство" считает, что предложение Шадурскиса способствует интеграции общества и улучшению качества образования, сказал лидер партии Арвил Ашераденс.

Как сообщалось, в понедельник около 500 человек протестовали у здания Министерства образования и науки против перевода школ только на латышский язык обучения.

В начале октября министр образования и науки Карлис Шадурскис заявил, что с 2020/2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

Людей, которые планируют протестовать против реформы, в интервью "Утренней панораме" LTV Шадурскис охарактеризовал как политические силы, заинтересованные сохранить максимальное количество молодых людей со слабым знанием латышского языка, живущих в информационном пространстве российской пропаганды.

По мнению политика, не осталось никаких неясных моментов в связи с ожидаемой реформой. По его словам, абсолютно все педагоги должны владеть государственным языком на высшем уровне, а если это не так, то ответственность несет соответствующее самоуправление. У педагогов были все возможности за 15 лет изучить латышский язык. Учебные программы тоже готовы: их просто необходимо взять из латышских школ.