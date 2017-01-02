Главные книги, фильмы, музыка: каким мы запомним 2016 год

Итоги-2016. От Дэвида Боуи до "Машины времени": главные альбомы уходящего года
Бейонсе или "Машина времени"? Дэвид Боуи или The Rolling Stones? Ведущий программы "Посиделки" на MIX FM Олег Пека специально для портала DELFI выбирает самые главные музыкальные альбомы 2016 года.
Итоги-2016. От Netflix до беспилотных машин: технологии, которые меняют мир уже сейчас
Pokémon Go? Виртуальная реальность? "Айфон" без вечного гнезда для наушников? Портал Delfi продолжает подводить итоги 2016 года и сегодня вспоминает главные события и тенденции из мира технологий — того самого, что делает будущее чуть ближе.
Итоги-2016. Главные книги года: от Гениса и Иванова до Янагихары и Гарри Поттера
До конца 2016 года осталось меньше двух недель, и портал Delfi начинает подводить итоги. Сегодня писатель Алексей Евдокимов рассказывает о главных книгах года - и не обходится без экс-рижанина Александра Гениса, самой модной книги года от Ханьи Янагихары, а также очередного Гарри Поттера.
Итоги-2016. 10 фильмов года, которые мы запомним надолго
От "Прибытия" и "Доктора Стрэнджа" до "Экипажа" и "Зверополиса": портал Delfi выбрал 10 фильмов 2016 года, которые стоит посмотреть каждому. Спойлер: среди них — один латвийский.
Итоги-2016. Люди, которых мы потеряли: от Дэвида Боуи до Умберто Эко
Портал Delfi продолжает подводить итоги 2016 года и сегодня вспоминает тех, кто ушел из жизни в этом году.