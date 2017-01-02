Главные книги, фильмы, музыка: каким мы запомним 2016 год

Боуи и Netflix, Гарри Поттер и Pokemon Go, "Зверополис" и Умберто Эко. Портал Delfi в последний раз оглядывается на 2016 год и находит в нем немало важного и интересного.

Итоги-2016. От Дэвида Боуи до "Машины времени": главные альбомы уходящего года

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Бейонсе или "Машина времени"? Дэвид Боуи или The Rolling Stones? Ведущий программы "Посиделки" на MIX FM Олег Пека специально для портала DELFI выбирает самые главные музыкальные альбомы 2016 года.

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Итоги-2016. От Netflix до беспилотных машин: технологии, которые меняют мир уже сейчас

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Pokémon Go? Виртуальная реальность? "Айфон" без вечного гнезда для наушников? Портал Delfi продолжает подводить итоги 2016 года и сегодня вспоминает главные события и тенденции из мира технологий — того самого, что делает будущее чуть ближе.

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Итоги-2016. Главные книги года: от Гениса и Иванова до Янагихары и Гарри Поттера

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До конца 2016 года осталось меньше двух недель, и портал Delfi начинает подводить итоги. Сегодня писатель Алексей Евдокимов рассказывает о главных книгах года - и не обходится без экс-рижанина Александра Гениса, самой модной книги года от Ханьи Янагихары, а также очередного Гарри Поттера.

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Итоги-2016. 10 фильмов года, которые мы запомним надолго

Foto: DELFI

От "Прибытия" и "Доктора Стрэнджа" до "Экипажа" и "Зверополиса": портал Delfi выбрал 10 фильмов 2016 года, которые стоит посмотреть каждому. Спойлер: среди них — один латвийский.

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Итоги-2016. Люди, которых мы потеряли: от Дэвида Боуи до Умберто Эко

Foto: DELFI

Портал Delfi продолжает подводить итоги 2016 года и сегодня вспоминает тех, кто ушел из жизни в этом году.

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