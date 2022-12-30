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Пиротехники: продажи фейерверков сократились в два раза по сравнению с прошлым годом
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Рождество в Риге: как будет курсировать общественный транспорт и что меняется в работе автостоянок
Рождество и Новый год: как работают супермаркеты, госучреждения и доставка еды
25 и 26 декабря Ботанический сад в Саласпилсе превратится в Лес свечей
С 16 декабря в Этнографическом музее под открытым небом заработал Зимний сад света
ФОТО. В Риге открылась самая большая в Латвии тропа рождественских огней
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Wolt теперь доставляет домой не только еду, но и рождественские елочки
Новогодние елки подорожали на 10-20%
В Лапландии запустили бесплатное оленье такси
На рождественской неделе возможна оттепель
ФОТО. В Риге прошел забег Дедов Морозов: как это было
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Опрос: в преддверии Рождества более трети латвийцев обеспокоены ростом затрат
Центральное рождественское освещение обойдется Риге в 204 000 евро
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Рождественская тропа света, тумбы в шапочках и новые украшения: Рига продолжает наряжаться к праздникам
Рижский музей югендстиля приглашает на Рождество в стиле модерн
Новогодняя ночь в столице: что и где будет происходить
Президент Латвии с супругой и детьми из многодетных семей зажгли елку у Рижского замка
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Спешите делать добро! Организация "Апельсин" начинает рождественскую акцию по сбору подарков в пансионаты
ФОТО. Архитектурные шедевры из пипаркукас: в Таллине открылась необычная выставка PiparkoogiMaania 2022
В лес за праздником! Сколько, где и каких елок можно спилить к Рождеству?
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Рижский музей фарфора приглашает на новогодние мастер-классы
ФОТО. Лиепая приоделась к новогодним праздникам
Количество пакоматов в Латвии растет, но компании призывают жителей заранее закупаться к Рождеству
Колокола на Ратуше начали исполнять рождественские мелодии
ФОТО. В Таллине открылся рождественский рынок и зажглась новогодняя елка
11 декабря в Риге уже в 15-й раз пройдет забег Дедов Морозов
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ФОТО. В Риге зажглись рождественские елки на Домской и Ратушной площадях
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ФОТО, ВИДЕО. Вильнюс зажег самую большую елку за все времена — на 700 свечей с сюрпризом внутри
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26 ноября в Калнциемском квартале пройдет Рождественская ярмарка
С 24 ноября на Агенскалнском рынке начнутся рождественские ярмарки. И продлятся целый месяц
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