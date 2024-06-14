Вечером в среду 12 июня Министерство финансов США приняло новый пакет санкций против российской финансовой системы. Под санкции попала Московская биржа (МБ), Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Российский рынок погрузился в хаос: эксперты говорят, что о конвертации рубля скоро можно будет забыть, и в Россию могут вернуться такие атрибуты 1990–х, как бартерные расчеты и несколько курсов валюты.

Под санкциями также оказались филиалы российских банков, открытых в Китае для обхода предыдущих санкций. В четверг к США присоединилась Великобритания. "Похоже, что Запад готов полностью вычеркнуть Россию из мировой экономики", - говорит Delfi российский экономист в изгнании, доктор наук Игорь Липсиц.

Валютная биржевая инфраструктура России оказалась фактически разрушенной. В мае, несмотря на все санкции против банковской системы и целенаправленный переход к расчетам в юанях и рупиях на долю биржевых операций с долларом и евро пришлось 51,57% валютных биржевых торгов. С 13 июня МБ прекратила торги долларами и евро, а также финансовыми инструментами, в расчетах по которым используются эти валюты.

Первая реакция

12 июня в России был официальный выходной - День России, праздник в честь принятия декларации суверенитета от СССР.

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