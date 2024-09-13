Еще задолго до полномасштабного вторжения России в Украину в профессиональных кругах широко обсуждалось использование гражданской мобильной связи в зонах боевых действий и связанные с этим риски. Тогда казалось, что все договорились - гражданским гаджетам с подключением к интернету не место в бою из соображений как безопасности пользователей, так и контрразведки.

Хотелось сказать, что "дело закрыто" навсегда. Однако, как выяснилось после паники, вызванной кратковременным арестом основателя платформы Telegram во Франции, "дело" может быть открыто заново, а дискуссия о том, есть ли в окопах и штаб-квартирах место мобильным устройствам и мессенджерам, предусмотренным для гражданского рынка, должна возобновиться. И на этот раз ответ будет не столь однозначным.