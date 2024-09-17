Сбор налогов отстает от плана, дефицит бюджета, скорее всего будет расти - в таких условиях латвийские политики говорят о том, что готовы притормозить или даже заморозить зарплаты чиновников и руководителей госпредприятий. Но действительно ли система госуправления готова переключиться на режим экономии?

Экономическую аргументацию представил на том же заседании президент Банка Латвии Мартиньш Казакс. По его словам, только за семь месяцев этого года рост зарплат в госсекторе составил 18%. Глава Центробанка подчеркнул, что такой быстрый рост зарплат в государственном секторе снижает конкурентоспособность частного сектора, который просто не может так быстро повышать жалование сотрудникам. "Такой быстрый рост зарплат не должен продолжаться", — подчеркнул Казакс, говоря о ситуации в госсекторе.

"Торможение" роста зарплат в госсекторе

28 августа правительство Эвики Силини приняло решение, что в следующем году зарплаты в госсекторе не могут вырасти более чем на 2,6%. Речь идет о том, что весь Фонд заработной платы в госсекторе возрастет не более, чем на 2,6%, но как это решение скажется на зарплате каждого конкретного госслужащего в каждой отрасли госсектора, пока непонятно. Известно лишь, что не тронут сотрудников системы внутренних дел, поскольку отрасль испытывает дефицит кадров, и взят курс на постепенное приравнивание зарплат полицейских, пожарных, спасателей, пограничников к заработкам военных, поскольку в сфере обороны жалование выше.

Госсектор - это не только чиновники или депутаты, но и медики, учителя, музейные работники. То есть "бюджетники", которые зарабатывают не так много. Пока говорят о том, что торможение роста зарплат не будет реализовано "под одну гребенку": то есть, кому-то зарплату могут повысить и больше, чем на 2,6%, а кому-то "заморозить". В идеале зарплаты должны расти у низкооплачиваемых госслужащих, а как минимум "замереть" - у высокооплачиваемых.

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