Čilot, čekot, cringe и random – стали популярными включениями повседневного языка молодежи Латвии. А какая судьба у русского мата? Госгентство латышского языка исследовало ситуацию. Оказалось, что функция английского существенно отличается от той, что была у русского и немецкого. Общими усилиями составили Современный урбанистический словарь Латвии. Русские включения в нем есть, но в ТОП-10 они не вошли. Рассказываем, на какие слова стоит обратить внимание, если хотите быть современным жителем Латвии.
Госагентство латышского языка, которое еще недавно было под угрозой закрытия и слияния с другими языковыми госинституциями, выжило и отметило День госязыка креативно — несколькими яркими инициативами.
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