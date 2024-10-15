Провели исследование, какое место в латышского языка среди тех, для кого он не родной - что мешает им повседневно использовать в общении госязык?

Обсудили с молодежью, зачем они используют так много англицизмов?

Выявили самые популярные инстранные заимствования, которые вошли в молодежное общение. Почему в ТОП-10 - только английские слова и что с ними делать?

Пусть не самые популярные, но русские слова в ежедневном обиходе молодых латышей все же остались. Публикуем список и отшифровку - какое значение в них закладывают латыши?

Есть ответ и на вопрос Delfi: что там с русским матом в итоге?