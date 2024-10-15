Fоtо: DELFI

Čilot, čekot, cringe и random – стали популярными включениями повседневного языка молодежи Латвии. А какая судьба у русского мата? Госгентство латышского языка исследовало ситуацию. Оказалось, что функция английского существенно отличается от той, что была у русского и немецкого. Общими усилиями составили Современный урбанистический словарь Латвии. Русские включения в нем есть, но в ТОП-10 они не вошли. Рассказываем, на какие слова стоит обратить внимание, если хотите быть современным жителем Латвии.

Госагентство латышского языка, которое еще недавно было под угрозой закрытия и слияния с другими языковыми госинституциями, выжило и отметило День госязыка креативно — несколькими яркими инициативами.

  • Провели исследование, какое место в латышского языка среди тех, для кого он не родной - что мешает им повседневно использовать в общении госязык?

  • Обсудили с молодежью, зачем они используют так много англицизмов?

  • Выявили самые популярные инстранные заимствования, которые вошли в молодежное общение. Почему в ТОП-10 - только английские слова и что с ними делать?

  • Пусть не самые популярные, но русские слова в ежедневном обиходе молодых латышей все же остались. Публикуем список и отшифровку - какое значение в них закладывают латыши?

  • Есть ответ и на вопрос Delfi: что там с русским матом в итоге?

  • Ну и вообще, если русскоязычные молодые люди хотят включаться в общую тусовку, "юзать" ли им иностранные включения? Это хорошо или плохо?

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