Он чемпион Европы, призёр чемпионата мира и много лет регулярно поднимался на пьедестал почета на этапах Кубка мира. После завершения карьеры бывший бобслеист Интарс Дамбис вместе с женой занялись туристическим бизнесом в Алуксне, однако приобретенный в спорте ритм жизни не позволил ему просто валяться на диване в свободное время. Вот почему Интарс уже почти три года служит в 31-м стрелковом батальоне Земессардзе.

На протяжении 19 лет Дамбис был одним из ведущих разгоняющих в латвийском бобслее. Хотя он так и не стартовал на Олимпийских играх по разным причинам и обстоятельствам (в основном из-за проблем со здоровьем), на счету спортсмена восемнадцать медалей на этапах Кубка мира – пять золотых, семь серебряных и шесть бронзовых. В 2008 году в Чезане (Италия) он стал чемпионом Европы вместе с Янисом Мининсом, Оскаром Мелбардисом Даумантом Дрейшкенсом, а годом позже в Лейк-Плэсиде (США) завоевал в том же составе бронзовые медали чемпионата мира.

После завершения карьеры Интарс понял, что образовалась пустота, которую нужно чем-то заполнить. Туристический бизнес, который он ведет вместе со своей женой Элиной на Алуксненском озере и в его окрестностях, требует активного участия только весной и летом, тогда как осенью и зимой свободного времени полно. Идея вернуться в Земессардзе возникла еще до вторжения России в Украину, а после 24 февраля 2022 года такой выбор показался вполне рациональным и оправданным.

"Ты можешь прийти в Земессардзе, но если тебе там не очень нравится, долго ты там не задержишься", - говорит 41-летний Интарс. Ему в 31-м пехотном батальоне нравится. И люди, и общение, и возможности освоить много новых навыков, от владения оружием до вождения транспорта. Кроме того, доступность и качество снаряжения не сравнимы с тем, что было 20 лет назад, когда он в первый раз служил в Земессардзе.

Дамбис ранее не слышал о девизе Земессардзе "Моя Латвия. Моя ответственность", но этот девиз ему нравится и хорошо понятен. "Каждый латыш обязан защищать свой дом, свою землю и свое государство. Надо начинать с малого, чтобы в конечном итоге прийти к главной задаче. Я бы не хотел, чтобы какой-нибудь незваный сосед внезапно явился в мой двор и безнаказанно совершал злодеяния. В моем понимании это просто недопустимо".

"Бежать? Но куда? — риторически спрашивает бывший бобслеист. — Если мы не защитим свою землю, то кто ее защитит? И кому мы нужны в чужих краях? Конечно, кто-то убежит, но не все успеют. Поэтому лучше следовать известной поговорке – хочешь мира, готовься к войне".

Дамбис рассказывает, что после окончания карьеры в военную сферу пришли еще несколько бывших бобслеистов. Для большинства из них это обычная работа. "У меня нет недостатка в свободном времени. И в это время я предпочитаю что-то делать, чем не делать ничего. Это не только учения, есть еще разные задания, я также могу пойти охранять какой-то объект. У меня это не вызывает никаких проблем. Работай, учись чему-то новому, и тебе за это еще и заплатят – это же здорово, в каком-то смысле я даже считаю это своей работой, которая точно "спину не ломит"".

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