С 1 января в Литве вступит в силу Закон о национальных меньшинствах, принятый после долгих дискуссий парламентом в начале ноября. Delfi попробовал разобраться, почему литовский политический мейнстрим поддержал законопроект, какие привилегии он дает этническим нелитовцам и может ли подобный документ появиться в Латвии.

7 ноября парламент Литвы принял Закон о национальных меньшинствах, разработанный Министерством юстиции. "За" правовой акт проголосовали 67 депутатов, ни один не высказался "против", а четыре политика воздержались.

Аналогичный закон уже существовал в Литве. Он был принят еще в 1989 году, и, как принято считать, был одним из самых либеральных в Европе. Однако в 2010 году он утратил свою силу. На протяжении следующих 15 лет в литовском парламенте регулярно возникали дискуссии о необходимости нового законопроекта, но довести инициативу до реализации удалось только в 2024 году. Большую роль в продвижении закона сыграла польская диаспора и официальная Варшава. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис открыто предупреждал, что задержка с принятием закона может навредить двусторонним отношениям с Польшей.

На необходимость документа указывал неоднократно в своих докладах Совет Европы. Литва ратифицировала Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств еще в 2000 году, причем, в отличие от Латвии, без оговорок. Однако, комплексного правового регулирования нацменьшинств в Литве до сих пор не было, а вопросы, касающиеся прав нелитовцев, оговаривались разными правовыми актами на государственном и муниципальном уровне.

Не без погрешностей

Новый закон формально создает недостающую правовую рамку - он определяет, что такое национальное меньшинство, устанавливает условия и процедуры для его использования в частной и публичной сферах, образовании, СМИ. Впрочем, такие конкретные вопросы, как двуязычные вывески, написание личных имен, использование языков в школах, новый закон не затрагивает – они по-прежнему регулируются с помощью других нормативных актов, и это вызывает критику правозащитников.

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