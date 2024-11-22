Третья мировая война, или эскалация перед перемирием – мировые лидеры, СМИ и международные организации пытаются оценить последствия применения российской армией нового типа ракеты против Украины. А еще бельгийские силовики обыскивают квартиру Жданок, выходит украинско-латвийский сериал про "Путлера", а в Литве снова протестуют против антисемита в правительстве.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что это было?

В четверг, 21 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия нанесла удар по украинскому городу Днепр "баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении" с помощью "новейшей российской системы средней дальности "Орешник"". Ракета попала в здание оборонного предприятия (в городе находится ракетно-космическая ракетная компания "Пивденмаш" ("Южмаш")).

Украинская сторона утверждает , что утром 21 ноября Россия выпустила по городу Днепру ракеты различного типа, в том числе аэробаллистическую ракету "Кинжал", семь крылатых ракет Х-101, а также межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

МБР обычно дорогие в производстве и не совсем точные, зато они могут нести мощный заряд - в том числе ядерный. Тут уже точность не так важна. То, что упало в Днепре, было без зарядов и являлось демонстрацией возможностей России - о чем Путин прямо сказал в своем телеобращении вечером в среду. По поводу новизны и эффективности новой ракеты у экспертов есть сомнения .

В США заявили, что, Россия запустила никогда ранее не применявшуюся баллистическую ракету средней дальности. Эксперты полагают: нынешняя эскалация может иметь серьезные последствия для европейской противоракетной обороны.

Почему это произошло?

Путин считает, война в Украине перерастает в глобальный конфликт после того, как Соединенные Штаты и Великобритания позволили Украине нанести более глубокий удар по России с помощью своих ракет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия уведомила США за 30 минут до удара через Центр по снижению ядерной угрозы США - Москва должна это делать по международным соглашениям во избежание ответных выстрелов. Американская сторона подтвердила, что предупреждение было получено.

Как отреагировал мир?

В НАТО и США заявили о намерении продолжать поддержку Киева. "Развертывание [российского ракетного] потенциала не изменит ход конфликта и не удержит союзников по НАТО от поддержки Украины", - сказала представительница Североатлантического альянса Фарах Дахлалла. С аналогичным заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отметив, что США "проинструктировали Украину и своих тесных союзников, чтобы помочь им подготовиться".

В день запуска "Орешника", 21 ноября, 18 стран-членов ЕС подписались под документом о намерениях сообща наращивать оборонный потенциал. Что это за страны и каким будет сотрудничество, держится в секрете. Известно лишь, что работа по заявленным направлениям будет идти в группах. Так, Германия, Франция и Италия договорились о сотрудничестве в области ПВО. Дроны-камикадзе совместно будут разрабатывать 17 стран, а 7 займутся проектом боевого корабля.

Почему это важно?

Удар "Орешником" может рассматриваться как демонстрация технических возможностей и решимости Кремля отвечать на обстрел западными ракетами большой дальности своих внутренних территорий. Путин утверждает: запускать такие ракеты полностью самостоятельно украинские военные не могут (требуется помощь западных специалистов) и потому их использование равноценно прямому участию соответствующих стран НАТО в войне.

Угрозы Путина применять современное оружие "против военных объектов тех стран, которые позволяют применять своё оружие против [российских] объектов" обсуждаются в западных СМИ вполне серьезно. Кремль спровоцировал дальнейшую эскалацию конфликта в Украине без использования ядерного арсенала (в вероятность такого сценария верили немногие), но зато при помощи оружия, которое, видимо, тоже обладает большой мощностью и сравнительной неуязвимостью..

Случившееся можно, впрочем, рассматривать и как ход в политической игре, когда стороны ищут возможности максимально ослабить - и одновременно напугать - друг друга в рамках подготовки к возможному перемирию в Украине.

Что будет дальше?

Представительница Пентагона заявила, что США не ищет войны с Россией, но и что помощь Украине они сворачивать не намерены. Удар российской баллистической ракетой "Орешник" будет обсуждаться на внеочередном заседании Совета Украина-НАТО 26 ноября, т.е. только в следующий вторник. Таким образом, ситуация оценивается как серьезная, но не требующая срочных решений.

Что еще происходит?

Бельгийские силовики пришли в квартиру Татьяны Жданок в Брюсселе по запросу СГБ. Латвийская служба проводит расследование в отношении Жданок: ее подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

В Латвии выходит украино-латвийский сериал "Путлер капут". Там расскажут про актеров российского театра, которых ФСБ заставила работать на себя. Обещают неожиданные повороты сюжета.

Легендарный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala уже начал продавать билеты на 2025 год. До 30 ноября их можно взять со скидкой. Торопитесь - возможен солдаут! Список участников пока неизвестен.

В Литве вчера снова протестовали против нового правительства, куда попал обвиненный в антисемитизме лидер партии "Заря Немана". На митинг пришел новый премьер - его встретили криками "Позор". Смотрите наш видеорепортаж .

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