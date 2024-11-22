История дня
Fоtо: История дня

Третья мировая война, или эскалация перед перемирием – мировые лидеры, СМИ и международные организации пытаются оценить последствия применения российской армией нового типа ракеты против Украины. А еще бельгийские силовики обыскивают квартиру Жданок, выходит украинско-латвийский сериал про "Путлера", а в Литве снова протестуют против антисемита в правительстве.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что это было?

В четверг, 21 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия нанесла удар по украинскому городу Днепр "баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении" с помощью "новейшей российской системы средней дальности "Орешник"". Ракета попала в здание оборонного предприятия (в городе находится ракетно-космическая ракетная компания "Пивденмаш" ("Южмаш")).

Украинская сторона утверждает, что утром 21 ноября Россия выпустила по городу Днепру ракеты различного типа, в том числе аэробаллистическую ракету "Кинжал", семь крылатых ракет Х-101, а также межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

МБР обычно дорогие в производстве и не совсем точные, зато они могут нести мощный заряд - в том числе ядерный. Тут уже точность не так важна. То, что упало в Днепре, было без зарядов и являлось демонстрацией возможностей России - о чем Путин прямо сказал в своем телеобращении вечером в среду. По поводу новизны и эффективности новой ракеты у экспертов есть сомнения.

В США заявили, что, Россия запустила никогда ранее не применявшуюся баллистическую ракету средней дальности. Эксперты полагают: нынешняя эскалация может иметь серьезные последствия для европейской противоракетной обороны.

Почему это произошло?

Путин считает, война в Украине перерастает в глобальный конфликт после того, как Соединенные Штаты и Великобритания позволили Украине нанести более глубокий удар по России с помощью своих ракет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия уведомила США за 30 минут до удара через Центр по снижению ядерной угрозы США - Москва должна это делать по международным соглашениям во избежание ответных выстрелов. Американская сторона подтвердила, что предупреждение было получено.

Как отреагировал мир?

В НАТО и США заявили о намерении продолжать поддержку Киева. "Развертывание [российского ракетного] потенциала не изменит ход конфликта и не удержит союзников по НАТО от поддержки Украины", - сказала представительница Североатлантического альянса Фарах Дахлалла. С аналогичным заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отметив, что США "проинструктировали Украину и своих тесных союзников, чтобы помочь им подготовиться".

В день запуска "Орешника", 21 ноября, 18 стран-членов ЕС подписались под документом о намерениях сообща наращивать оборонный потенциал. Что это за страны и каким будет сотрудничество, держится в секрете. Известно лишь, что работа по заявленным направлениям будет идти в группах. Так, Германия, Франция и Италия договорились о сотрудничестве в области ПВО. Дроны-камикадзе совместно будут разрабатывать 17 стран, а 7 займутся проектом боевого корабля.

Почему это важно?

Удар "Орешником" может рассматриваться как демонстрация технических возможностей и решимости Кремля отвечать на обстрел западными ракетами большой дальности своих внутренних территорий. Путин утверждает: запускать такие ракеты полностью самостоятельно украинские военные не могут (требуется помощь западных специалистов) и потому их использование равноценно прямому участию соответствующих стран НАТО в войне.

Угрозы Путина применять современное оружие "против военных объектов тех стран, которые позволяют применять своё оружие против [российских] объектов" обсуждаются в западных СМИ вполне серьезно. Кремль спровоцировал дальнейшую эскалацию конфликта в Украине без использования ядерного арсенала (в вероятность такого сценария верили немногие), но зато при помощи оружия, которое, видимо, тоже обладает большой мощностью и сравнительной неуязвимостью..

Случившееся можно, впрочем, рассматривать и как ход в политической игре, когда стороны ищут возможности максимально ослабить - и одновременно напугать - друг друга в рамках подготовки к возможному перемирию в Украине.

Что будет дальше?

Представительница Пентагона заявила, что США не ищет войны с Россией, но и что помощь Украине они сворачивать не намерены. Удар российской баллистической ракетой "Орешник" будет обсуждаться на внеочередном заседании Совета Украина-НАТО 26 ноября, т.е. только в следующий вторник. Таким образом, ситуация оценивается как серьезная, но не требующая срочных решений.

Что еще происходит?

  • Бельгийские силовики пришли в квартиру Татьяны Жданок в Брюсселе по запросу СГБ. Латвийская служба проводит расследование в отношении Жданок: ее подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

  • В Латвии выходит украино-латвийский сериал "Путлер капут". Там расскажут про актеров российского театра, которых ФСБ заставила работать на себя. Обещают неожиданные повороты сюжета.

  • Легендарный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala уже начал продавать билеты на 2025 год. До 30 ноября их можно взять со скидкой. Торопитесь - возможен солдаут! Список участников пока неизвестен.

  • В Литве вчера снова протестовали против нового правительства, куда попал обвиненный в антисемитизме лидер партии "Заря Немана". На митинг пришел новый премьер - его встретили криками "Позор". Смотрите наш видеорепортаж.

Что стоит почитать?

  • Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская дала интервью эстонскому Delfi: о санкциях против обычных граждан РБ, сравнениях с россиянами и войну России против Украины.

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