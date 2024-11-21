Pensijas
Fоtо: DELFI

Представления людей о своей о старости обычно делятся на две группы. Одни надеются, что на пенсии у них хватит денег на путешествия, хобби и другие занятия - то есть на все то, что они не успевали, пока работали. Другие ждут пенсии с тревогой: они боятся погрузиться в нищету.

Delfi Bizness при помощи экспертов ищет ответы на эти вопросы.

Если латвийская пенсионная система (как системы других стран) не будет скорректирована в связи с сокращением населения, ей грозит крах. Delfi Bizness запускает серию статей о том, какие вызовы ждут латвийскую пенсионную систему, о чем правительство пока не думает и что уже сейчас выглядит очевидным. Мы также постараемся объяснить, как понять, на какую пенсию вы можете рассчитывать, и как выбрать управляющего для второго и третьего пенсионных уровней.

Читайте в серии:

Того, что уже есть - не хватит

Размер пенсии по старости определяют взносы в фонд социального страхования, которые вы вносили в течение всей трудовой жизни. Размер пенсии первого уровня устанавливает государство, а капитал, накопленный на втором уровне, зависит от выбранного вами пенсионного плана. Активная смена управляющих пенсионными фондами в поисках наибольшей доходности, а также добровольное накопление средств на втором и третьем уровне пенсий - это те инструменты, которые позволяют влиять на размер пенсии.

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