Представления людей о своей о старости обычно делятся на две группы. Одни надеются, что на пенсии у них хватит денег на путешествия, хобби и другие занятия - то есть на все то, что они не успевали, пока работали. Другие ждут пенсии с тревогой: они боятся погрузиться в нищету.
Delfi Bizness при помощи экспертов ищет ответы на эти вопросы.
Того, что уже есть - не хватит
Размер пенсии по старости определяют взносы в фонд социального страхования, которые вы вносили в течение всей трудовой жизни. Размер пенсии первого уровня устанавливает государство, а капитал, накопленный на втором уровне, зависит от выбранного вами пенсионного плана. Активная смена управляющих пенсионными фондами в поисках наибольшей доходности, а также добровольное накопление средств на втором и третьем уровне пенсий - это те инструменты, которые позволяют влиять на размер пенсии.
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