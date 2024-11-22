Чем отличаются белорусы от россиян? Что будет в Беларуси после так называемых выборов? Скажется ли на исходе войны в Украине разрешение США бить ракетами по целям в России? Журналист эстонской редакции Delfi поговорил с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
Как будут воспринимать Беларусь в контексте возможных переговоров между Россией и Украиной — этот вопрос сегодня очень волнует белорусскую оппозицию за рубежом. Не получится ли, что страну оставят в качестве отступного приза Путину? В связи с этим Светлана Тихановская неустаннно разъясняет разницу между странами, народами, позициями и судьбами.
Публикуем в сокращении ее ответы на важные вопросы. Полная версия интервью - здесь.
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Про различия между россиянами и белорусами
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