Чем отличаются белорусы от россиян? Что будет в Беларуси после так называемых выборов? Скажется ли на исходе войны в Украине разрешение США бить ракетами по целям в России? Журналист эстонской редакции Delfi поговорил с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Как будут воспринимать Беларусь в контексте возможных переговоров между Россией и Украиной — этот вопрос сегодня очень волнует белорусскую оппозицию за рубежом. Не получится ли, что страну оставят в качестве отступного приза Путину? В связи с этим Светлана Тихановская неустаннно разъясняет разницу между странами, народами, позициями и судьбами.

Публикуем в сокращении ее ответы на важные вопросы. Полная версия интервью - здесь.

Про различия между россиянами и белорусами

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