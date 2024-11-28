Алфонс Новикс на некоторое время оказался главным чекистом Латвии. Подписывал приказы о депортациях жителей Латвии в 1949 году. Один из немногих коммунистических лидеров Жуткого года, доживший до восстановления независимости Латвии, более того, представший перед судом за свои преступления. Умер он в 1996 году в Рижской центральной тюрьме.

"Нельзя сказать, что мы "нашли" эти документы, эти чекистские дела уже довольно давно лежат в фонде Коммунистической партии Латвийской ССР, а сейчас мы с коллегой их достаём и изучаем", - сказал порталу Delfi историк Латвийского национального архива Гинтс Зелменис, ведущий научный сотрудник отдела публикации и популяризации документов.

Поскольку архивы ЧК в Латвии сохранились лишь фрагментарно, специалисты архива нашли способ добыть информацию о сотрудниках КГБ окольными путями. Почти все руководящие сотрудники КГБ, а также большинство оперативников состояли в Коммунистической партии, а архивы компартии в Латвии сохранились. Соответственно, материалы о чекистах можно найти в этих фондах.

"Партийный архив просто огромен, там десятки фондов. Есть и фонд института истории Коммунистической партии Латвии, который собирал воспоминания старых большевиков. И, среди прочего, в этом фонде мы наткнулись на мемуары Новикса. Многие из этих воспоминаний публиковались в советский период, например, в сборнике "Мы наш, мы новый мир построим", и теперь мы сравниваем и ищем разницу между рукописями в архиве и версией, опубликованной в книге. Можно заметить, что многое изъято, например, имена "нежелательных персонажей" и тому подобное. Но были и воспоминания, которые тогда по разным причинам решили не публиковать", — говорит Зелменис. Среди этих неопубликованных мемуаров и воспоминания Новикса.

Воспоминания бывшего комиссара госбезопасности Латвийской ССР Альфонса Новикса, скорее всего, были написаны во второй половине 1960-х годов.

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