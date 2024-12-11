В мае 2024 этого года, согласно обвинению прокуратуры Эстонии, латвиец Янис Ивулис совершил поджог автодачи в Таллинне. В огне погибли два человека. Сейчас Ивулис утверждает, что ничего не помнит, пишет Rus.Delfi.
Раскрыть преступление помогли записи камер наблюдения. Выяснилось, что задержанный - Янис Ивулис - ранее жил вместе с погибшими и распивал с ними спиртные напитки.
30-летний Ивулис утверждает, что потерял память. "Я ничего не хочу слышать", - выкрикнул он на судебном заседании на этой неделе.
Защита Ивулиса подавала прошение об освобождении его из-под стражи, но судья Майри Хейнсалу решил оставить обвиняемого за решеткой, поскольку существует риск совершения новых преступлений и риск уклонения от уголовного преследования.
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