Медуслуги оплатят лишь тем, кто живет или работает в Латвии. Такое решение предлагает вынесенный на обсуждение новый законопроект от Минздрава. Почему так удобнее? Поможет ли это сократить очереди? Как смогут пользоваться системой здравоохранения полмиллиона живущих за рубежом соотечественников? Об этом ведущему программы Spried ar Delfi Андрису Аузансу рассказали заместитель госсекретаря по финансовым вопросам Министерства здравоохранения Борис Книгин и председатель правления Латвийской сети организаций пациентов Байба Зиемеле.