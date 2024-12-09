Между странами Европейского союза идет жаркий спор о том, должны ли телекоммуникационные компании сами искать в своих сетях детскую порнографию. Единого мнения по поводу того, кто именно должен делать эту работу, нет, сообщает Rus.Delfi.ee со ссылкой на Eesti Ekspress.

В документе на немецком языке обсуждается предложение, которое обязало бы предприятия связи самим искать в своих сетях соответствующий контент. Обо всех находках надо будет сообщать властям, а сам контент — удалять и блокировать.

Предполагается, что для облегчения поиска контента, имеющего признаки детской порнографии, телекоммуникационные компании получат от правоохранительных органов ЕС специальную технологию идентификации. Она будет сравнивать информацию, циркулирующую в сети связи, с образцами из коллекции правоохранительных органов, где собран весь известный материал с признаками детской порнографии. К нему относится весь контент, связанный с действиями сексуального характера по отношению к детям младше 18 лет.

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