Советники евродепутатов – невидимая, но мощнейшая часть европейской бюрократии: в Брюсселе и Страсбурге насчитывается около 2 тыс. таких работников. Попасть на аудиенцию к советнику влиятельного евродепутата может быть в разы сложнее, чем добиться рандеву с министром какой-нибудь балтийской страны. И наоборот. Даже самый профессиональный и трудолюбивый советник, "приписанный" к ленивому и неамбициозному евродепутату, обречен провести пять лет "на галерках" европейской политической жизни. Кто эти люди, как ими становятся и сколько они получают? Об рассказывает Delfi.

Каждому евродепутату положено свое бюро. Точнее, два. Одно в Брюсселе (и при необходимости оно кочует с ним на заседания в Страсбург) и одно на родине, то есть в стране, где находится его непосредственный электорат. И там, и там работают люди – советники. И выполняют примерно три главные функции – политическую (то есть подготовка документов и политических инициатив, разработка правовых актов, проведение кулуарных переговоров и т.д.), административная (делопроизводство, оформление документов отчетности, покупка билетов и т.д.) и коммуникативная (пиар, связь с народом, контакты со СМИ, поддержание соцсетей, подготовка медиа-контента и т.д.).

Число советников, которых может нанять евродепутат, формально ограничено только в Брюсселе. Однако есть бюджетные рамки и условия, какую минимальную зарплату можно платить, поэтому обычно в Брюсселе работает 2-3 советника и примерно столько же (или чуть больше) в стране проживания. Бывают, конечно, исключения. Например, бывший евродепутат Татьяна Жданок имела в Риге сразу с десяток советников, что позволяло ей, по сути, финансово содержать членов своей партии. В нынешнем созыве ЕП из латвийских евродепутатов больше всего аккредитованных советников в Брюсселе имеет член Нацобъединения Рихард Колс – четыре (правда, у него совсем нет местных). Самый большой штат в Латвии у Инесе Вайдере – тоже четверо советников. Остальные евродепутаты работают "на минималках": два-три человека в Брюсселе и столько же в Риге. Обычно они платят своим работникам достаточно большие зарплаты, поскольку зарплатный фонд в случае неиспользования просто "сгорает".

Не меньше двух и не больше десяти тысяч

Какова зарплата каждого ассистента, узнать нельзя – это информация засекречена.

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