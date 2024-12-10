Российская военная разведка (ГРУ) причастна причастна к нападению на личные автомобили министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса и главного редактора русской версии Delfi в Эстонии Андрея Шумакова, сообщает Delfi. Организатором преступления стал пророссийский пропагандист Аллан Хантсом — ему помогала группа бандитов и бывший полицейский.

Министр внутренних дел сразу понял, что это не обычное хулиганство. Все стекла были педантично разбиты, но из машины ничего не пропало. Что именно стало поводом для случившегося, он, однако, не знал. В тот же или на следующий день (Ляэнеметс точно не помнит) представители Полиции безопасности (КаПо) сообщили министру, что к этому, вероятно, причастны российские спецслужбы. "Это было нападение на правительство Эстонии по заказу правительства России", — говорит сейчас Ляэнеметс.

В тот же день после обеда находившемуся на работе главному редактору RusDelfi Андрею Шумакову позвонила жена и взволнованно сообщила, что ночью были разбиты четыре стекла их машины. Шумаков поспешил домой. Полицию пришлось ждать долго, но когда Шумаков, прочитавший на работе новости, сказал полицейским, что у его машины повреждения точно такие же, как и у автомобиля министра внутренних дел, те сработали оперативно. С ним связались в течение пяти минут, и вскоре на место происшествия прибыла большая команда следователей КаПо, которые искали на снегу следы и измеряли каждую мелочь.

Только через два месяца общественность узнала, что это была скоординированная акция российских спецслужб. Остальные подробности не раскрывались. Теперь же команда журналистов-расследователей Delfi впервые рассказывает, как и почему было совершено это необычное нападение.

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