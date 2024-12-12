Никаких предпосылок к окончанию российско-украинской войны нет. Сражения продолжатся и в следущем году. Так считает украинский специалист по международным отношениям Николай Капитоненко. В 2023 году, на фоне царивших тогда оптимистических настроений и ожидания скорой победы Украины, он заявил Delfi, что российско-украинская война продлится десятилетие, а на кону не только судьба Украины, а будущее международного порядка. Его прогноз на 2025 год - в новом интервью Delfi.

Кажется, что все стороны готовятся к скорейшему началу переговоров и "уродливый мир" не за горами.

Какой ваш прогноз на следующий год?

Ставлю где-то 75% за то, что война продолжится на нынешнем уровне интенсивности и, наверное, сопоставимыми темпами продвижений на поле боя. Кому-то они кажутся высокими, кому-то низкими. И 25% - в пользу того, что всем желающим все-таки удастся уговорить Россию и Украину заморозить конфликт или существенно снизить интенсивность боевых действий. Тогда начнется другой сценарий с выборами в Украине и со всем, что оттуда следует.

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