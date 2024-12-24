Кошатников из Риги и гостей столицы ждет радостная новость - уже в следующем году состоится официальное открытие котокафе Mr.Kotoffski. Пока заведение работает в тестовом режиме, но коты готовы принять посетителей уже сейчас. О том, как прошел переезд кафе из Даугавпилса в Ригу и с какими трудностями пришлось столкнуться, порталу Delfi рассказала владелица Mr. Kotoffski Анита Озолиня.