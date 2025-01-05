После 15 мая 1934 года, когда Карлис Улманис разогнал Сейм и взял власть в стране, самопровозглашенный "вождь" приступил к реализации различных планов, которые давно назревали у него. Одним из них было "олатышивание" Латвии ("latviskošana"), что означало вытеснение иноземцев, в основном балтийских немцев, русских и евреев, из различных сфер жизни.

Namplēsis (по аналогии с Lāčplēsis, это прозвище Улманис получил после масштабного сноса старых домов в Вецриге) начал свою работу с Домской площади. До того как Улманис пришел к власти, понятие "Домская площадь" означало площадку у входа в церковь. Нынешняя Домская площадь размером почти в гектар появилась только в 1936 году, когда по указанию Улманиса было снесено несколько кварталов между Домской церковью и нынешним зданием Латвийского радио. Всего было снесено более 15 старинных зданий, и их места теперь обозначены на Домской площади брусчаткой другого цвета.