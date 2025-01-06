Чтобы изменить ситуацию, когда самой распространенной моделью семьи в Латвии стали матери-одиночки, а многие отцы не платят алименты на своих детей, необходимо укреплять семейные ценности в системе образования и "как можно скорее убрать из средств массовой информации, в том числе Delfi, идеологию феминизма или идеологию ЛГБТ, как калечащую, разрушительную, вредную. Она полностью себя исчерпала и не приносит никакой пользы", - заявила в программе Delfi TV Kāpēc доктор древнегреческой филологии, главный редактор консервативного портала Telos Агнесе Ирбе. Дочка экс-премьера Мариса Гайлиса.