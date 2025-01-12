120 лет назад, 13 января 1905 года, около 17 часов в Риге, на набережной Даугавы, у железнодорожной насыпи встретились две группы людей. Из Московского предместья пришли несколько десятков тысяч рабочих, в основном латыши, которые протестовали против расстрела рабочих в Санкт-Петербурге, произошедшего четыре дня назад.