120 лет назад, 13 января 1905 года, около 17 часов в Риге, на набережной Даугавы, у железнодорожной насыпи встретились две группы людей. Из Московского предместья пришли несколько десятков тысяч рабочих, в основном латыши, которые протестовали против расстрела рабочих в Санкт-Петербурге, произошедшего четыре дня назад.
В последние десятилетия XIX века Рига стремительно становилась промышленным городом, создавались машиностроительные, металлообрабатывающие, химические и другие предприятия. В город хлынули люди из деревни, которые превратились в новый класс – рабочих. Вместе с увеличением численности рабочих усилилось и расслоение общества.
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