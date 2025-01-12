"Благодаря ароматизатору со вкусом ананаса вы можете привнести тропическое солнце и сладость в любое блюдо", — так интернет-магазин электронных сигарет рекламирует пищевую добавку со вкусом ананаса. Правда, раньше магазин на подобной продукции не специализировался.

С 2025 года возрастной порог для покупки всех видов табачных изделий повышен с 18 до 20 лет. По этим вопросам велись долгие и жаркие дискуссии, но, похоже, победу в битве одержали врачи, которые таким образом надеются снизить развитие никотиновой зависимости среди молодежи. Правда, ситуация в реальной жизни кардинально не изменилась.

Что изменилось для курильщиков?

Обобщая слова нескольких пользователей электронных сигарет, в том числе марки Salt, можно сделать вывод, что запрет мало что изменил в их жизни, но усложнил некоторые ранее обыденные вещи. Наибольшие изменения коснулись тех, кто использовал одноразовые "салты" разных вкусов. В Латвии они больше не продаются. Как рассказала продавщица магазина Salt Point, ароматизатор для "салтов" придется покупать отдельно, а также смешивать его с никотином самостоятельно.

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