"Мне кажется, что мы переживаем период перемен. Высказывания, которые мы слышим, можно частично списать на период перед вступлением в должность, но я думаю, что международная ситуация и международные отношения изменятся очень существенно при этом новом президенте (США). Нам надо начинать думать и в Латвии, и в Европе, какое влияние это окажет", - заявил в передаче Spried ar Delfi член правления Nordic Resilience Organization, бывший госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс. Так он прокомментировал недавние высказывания Дональда Трампа.