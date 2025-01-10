На Вентспилсском шоссе в ДТП погибла женщина, среди пострадавших дети. В Украине погиб латвийский доброволец, воевавший в Иностранном легионе. Евросоюз говорит об опасностях полетов в Россию. Дональд Трамп активно готовится к встрече с Владимиром Путиным. А в Австрии может появиться первое со времен Второй Мировой войны правительство во главе с ультраправой партией. Что это значит для Евросоюза, России и Украины? Давайте разберемся.

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Что случилось?

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручил создать правительство страны ультраправому политику Герберту Киклю, которого оппоненты из-за радикальных взглядов часто сравнивают с Гитлером. Возглавляемая Киклем Австрийская партия свободы (FPÖ) победила на парламентских выборах в сентябре. Право формировать новую коалицию изначально досталось обладателю второго места – Народной партии. Но все попытки умеренных сил договориться о создании правительства зашли в тупик.

Партия свободы была создана в 1950-е годы. Ее первым лидером был Антон Райнталлер — бывший нацист и офицер СС. Нынешний председатель Герберт Кикль выступает за снятие санкций с России и против поддержки Киева. В ходе предвыборной кампании он пообещал построить неприступную для мигрантов "Крепость Австрия", а всех нелегалов выслать на родину. Кикль был и против приема украинских беженцев, утверждая, что они должны оставаться в странах, соседних с Украиной. Австрийские ультраправые также отвергают мейнстримную для Брюсселя политику "зеленого курса". Своим политическим кумиром Кикль называет премьера Венгрии Виктора Орбана, чья недавняя поездка в Москву взбудоражила европейских политиков.

Решение президента Австрии доверить формирование правительства ультраправым встретило сопротивление со стороны общества. В четверг, 9 января, в Вене состоялась масштабная акция протеста под лозунгом "Сигнал тревоги для республики". Среди ее организаторов - различные неправительственные организации, занимающиеся правами человека, беженцами и окружающей средой.

Почему это важно?

Хотя Партия свободы уже входила в правящие коалиции страны, австрийская газета Kurier называет сегодняшние события поворотным моментом в истории страны: впервые за последние 80 лет радикалы могут возглавить правительство, а ее лидер - стать канцлером. С 1945-го мандат на формирование федерального правительства получали только политики умеренных сил.

Потенциальный приход к власти в Австрии ультраправых вызывает серьезную озабоченность в Евросоюзе. Во-первых, это усилит позиции Венгрии и Словакии, чьи политические лидеры всячески препятствуют поддержке Украине и не скрывают своих симпатий к руководству РФ. Не исключено, что в эту команду скоро войдет и Чехия, где хорошие шансы на победу на предстоящих парламентских выборах имеет бывший премьер-министр Андрей Бабиш, выступающий в поддержку Трампа и за скорейшее окончание российско-украинской войны. Примечательно, что все ныне проблемные для Брюсселя страны - Австрия, Венгрия, Чехия и Словакия - до I Мировой войны входили в состав Австро-венгерской империи.

Во-вторых, Вена, в отличие от Будапешта и Братиславы, всегда рассматривалась как влиятельный игрок "западного клуба". Австрия — страна-донор ЕС, среди еврочиновников традиционно много австрийцев. В случае прихода к власти Партии свободы немецкие спецслужбы могут ограничить обмен информацией с австрийскими коллегами. Прецеденты уже были. В 2000 году, когда Партия свободы вошла в правительство на правах "младшего партнера", многие страны ЕС разорвали с Австрией двусторонние соглашения.

В-третьих, приход к власти в Австрии ультраправых даст еще больше поводов для ужесточения миграционной политики в ЕС и пересмотра целей "зеленого курса". Особенно если ультраправые продолжат свой победный марш. В Италии они уже возглавляют правительство. В Германии позиции радикалов могут усилиться по итогам февральских досрочных выборов: "Альтернативе для Германии" (AfD), которая также критикует политику Брюсселя, в том числе в отношении Украины, прогнозируют сенсационное второе место. В Латвии Национальное объединение, по данным последних социологических опросов , имеет самые высокие рейтинги по стране.

Что дальше?

Сейчас лидер австрийских ультраправых Герберт Кикль должен оперативно заручиться парламентским большинством. Потенциальным партнером для формирования коалиции считается Народная партия. Но если им не удастся договориться, то в стране пройдут внеочередные выборы. Сроки горят.

Из-за задержки с формированием правительства Австрия стала нарушать бюджетную дисциплину, и Еврокомиссия, в том числе в педагогических целях, похоже, не собирается это прощать. До 21 января Вена должна предоставить подробный план по сокращению расходов. В противном случае, ЕС может открыть против Австрии процедуру чрезмерного дефицита, которая применяется к Италии и Франции. Для участников будущей коалиции это крайне неприятная задача. Во время предвыборной кампании Партия свободы обещала своим избирателям, наоборот, снижение налогов.

Немецкое издание Spiegel описывает три возможных сценария:

быструю договоренность между Партией свободы и Народной партией (и назначение Кикля на пост канцлера); провал переговоров из-за различий взглядов, в том числе на войну в Украине и отношения с Россией; намеренный срыв переговоров самими ультраправыми в расчете на новые выборы, где партия может показать еще более высокие результаты (по данным опросов общественного мнения, с осени рейтинг ультраправых вырос до 35%).

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