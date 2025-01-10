8 января президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал в соцсети X решение переименовать музей литовского поэта Кристионаса Донелайтиса под Калининградом, назвав его "очередной неприемлемой попыткой переписать историю". Два дня спустя офциальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что от литовской идентичности "почти ничего не осталось" и в самой Литве.

Кристионас Донелайтис — живший в XVIII веке классик литовской литературы, наиболее известный поэмой "Времена года". С 1743 года он служил лютеранским пастором в Тольмингене в Восточной Пруссии (ныне — поселок Чистые пруды в Калининградской области). Мемориальный музей поэта был основан там в 1979 году.

О том, что учреждение переименовали в Литературный музей в посёлке Чистые Пруды, стало известно в начале января. Представители музея пояснили, что решение было принято еще в декабре по рекомендации региональных властей, и подчеркнули, что "имя литовского поэта сохранено и в экспозициях, в экскурсиях о нём рассказывают, [...] а название объекта культурного наследия регионального значения, в котором расположен музей, осталось прежним — Мемориальный комплекс, связанный с жизнью и деятельностью классика литовской литературы Кристионаса Донелайтиса".

Что говорят в Литве?

8 января Науседа опубликовал твит, в котором назвал решение о переименовании "очередной неприемлемой попыткой переписать историю". "

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