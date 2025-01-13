Красные или красно-бело-красные? Снести, перенести или переосмыслить памятник латышским стрелкам

В этом году исполняется 110 лет со дня основания первых латышских стрелковых батальонов. В канун юбилея Латвийская ассоциация профессиональных гидов высказала возмущение тем, что в Старой Риге до сих пор не снесен или не перенесен памятник стрелкам. Рассказываем, что известно о стрелках (они герои, жертвы или предатели), чего хотят гиды и что думают историки.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в Латвии приняли закон "О запрете экспонирования и демонтаже прославляющих советский и нацистский режимы объектов на территории Латвийской Республики" и снесли множество памятников, имеющих отношение к имперской политике СССР и России.

Месяц назад Латвийское общество искусствоведов и кураторов выступило с инициативой ввести годичный мораторий на снос очередных объектов - "дать возможность обществу более взвешенно подойти к решению этого сложного вопроса, учитывая его историческую и культурную значимость". Но очередной кандидат на снос все же возник.

Латвийская ассоциация профессиональных гидов в интервью программе "4. studija" на ЛТВ сообщила, что направила в несколько учреждений письмо с вопросом, достаточно ли того, что после обретения независимости слово "красный" было удалено из названия памятника латвийским стрелкам на набережной.

Можно ли забыть, что памятник поставили в 70-х под названием "Гвардия Ленина" и в советское время у этого объекта каждый день стоял почетный караул пионеров и комсомольцев?

"По-моему, это уже не памятник. Это столб из украинского гранита, одиноко стоящий на набережной Даугавы. И никто не знает, что с ним делать, - высказал свое мнение на Facebook доктор истории Каспарс Зеллис. - В начале этого века еще была жива концепция, созданная в свое время в XX веке в социал-демократических кругах, о том, что красные стрелки в России на самом деле боролись за свободную Латвию и латышское величие, на самом, деле яркое и солнечное. Но в целом места поминовения стрелков сегодня другие, в том числе и в центре Риги (у Памятника Свободы)".

Вердикт историка: "По-моему, демонтировать — это показать то, что мы не способны на другие решения".

Ранее Delfi с Каспаром Зеллисом уже разбирал неоднозначную историю стрелков. Приводим некоторые мысли и факты на эту тему.

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