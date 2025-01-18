ФОТО. От Обломова до Лачплесиса. Икуру Куваджима 17 лет исследует постсоветское пространство, новый объект интереса - Огре

В арсенале Икуру, кроме родного японского, почти родного английского, есть румынский, французский, русский и украинский языки. После встречи с потомками латышских партизан он едет на Рождество в Марокко, потом — в Японию, Германию, возможно, Грузию, Украину... А возможно, еще куда-то. Он - настоящий японский Одиссей. Правда, в путь его зовут не Золотое руно... До 16 февраля можно увидеть его выставку "Полевые исследования Огрского края" - запаянные в смолу впечатления от полугода путешествий по родине Лачплесиса.

"Предлагаю перебраться в "телегу"!" - пишет мне Икуру, и я не верю глазам своим: как это возможно, чтобы рядом с десятком тысяч иероглифов так комфортно уживались совершенно другие системы координат — взглядов на мир, культуру, образа жизни?

Икуру Куваджима — художник, фотограф, журналист и переводчик - родился и окончил школу в Японии, учился в американском университете, 17 лет живет и работает в разных странах Восточной Европы и Центральной Азии. Исторические и социальные проблемы он превращает в предмет искусства - фотографии, видео, книги и инсталляции, которые выставлялись в разных странах и получили такие престижные награды как The Best of Photojournalism, Picture of the Year International и Fujifilm Distinction Awards.

Его путешествия по России превратились в книги "Дети тундры" и "Я, Обломов", два года в Казахстане — в экспозицию Венецианского биеннале, а полгода исследований Огрского края — в серию запаянных в эпоксидную смолу (как муравьи в янтаре): сказаний и эпосов, старинных и современных фотографий, листьев и цветов растений, сражающихся в кровавом озере рыцарей, проросших мхом партизан и возрождающих нацию аистов.

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