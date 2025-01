ФОТО. От Обломова до Лачплесиса. Икуру Куваджима 17 лет исследует постсоветское пространство, новый объект интереса - Огре

Икуру Куваджима — художник, фотограф, журналист и переводчик - родился и окончил школу в Японии, учился в американском университете, 17 лет живет и работает в разных странах Восточной Европы и Центральной Азии. Исторические и социальные проблемы он превращает в предмет искусства - фотографии, видео, книги и инсталляции, которые выставлялись в разных странах и получили такие престижные награды как The Best of Photojournalism, Picture of the Year International и Fujifilm Distinction Awards.