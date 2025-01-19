"Сигулда", "Юрмала" и "Вентспилс" на немецком острове. Откуда в ГДР взялись "латвийские" гостиницы

В 1961 году Рига, столица Латвийской ССР, и Росток в Германской Демократической Республике (ГДР) стали городами-побратимами. В Латвии это привело к появлению ресторана "Росток" на улице Петериса Стучки (ныне Тербатас), а также песни "Алло, Росток" Оярса Гринбергса и Раймонда Паулса. А под Ростоком, на побережье Балтийского моря были построены гостиницы и комплексы отдыха с названиями латвийских городов. Delfi рассказывает о том, как в Восточной Германии появился островок Латвии.

Однако и ГДР оценила потенциал острова Рюген как курорта и уже в 1953 году начала проект "Роза". Это была кампания по национализации, в ходе которой дома отдыха, гостиницы и пансионаты, в основном вдоль побережья Балтийского моря, отбирались у частных владельцев. На национализированных землях ГДР строила государственные дома отдыха и санатории для пролетариата.

По словам немецкого историка Кристофера Гёрлиха, Росток и побережье и острова Балтийского моря были основным и самым популярным туристическим регионом Восточной Германии. Жители ГДР не имели возможности провести летний отпуск, например, в Италии, поэтому им приходилось довольствоваться Венгрией, Болгарией или своей страной.

Как заслужить отдых у моря

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